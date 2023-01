Schnee und Glätte führen zu zahlreichen Verkehrsunfällen

Vorsicht Glatteis! Vor allem in Rheinland-Pfalz kommt es zu wetterbedingten Unfällen.

Auch in Suttgart hat es geschneit.

Koblenz/Worms

Schnee und glatte Straßen haben gestern in einigen Teilen von Rheinland-Pfalz zu Verkehrsunfällen geführt. In Koblenz kam es bei zwei davon zu vier Leichtverletzten, wie die Polizei mitteilte.

In den meisten Fällen blieb es aber bei Sachschäden, querstehenden Lkws und liegengebliebenen Autos, die teils auch zu blockierten Straßen führten, wie es hieß.

Die Polizei in Worms zählte demnach über den Freitagabend hinweg insgesamt neun Unfälle in ihrem Einsatzgebiet, die auf das Schneetreiben zurückzuführen sind. In Koblenz verzeichnete die Polizei ab dem frühen Nachmittag 25 Unfälle, bei denen es zu erheblichen Blechschäden kam.

Bereits über den Tag verteilt wurden den Autobahnmeistereien zahlreiche liegengebliebene Fahrzeuge gemeldet, die die Räumungs- und Streuarbeiten den Angaben zufolge massiv erschwerten.