Ruhige Waldbrand-Lage bei Jüterbog

War es Brandstiftung? Eine achtlos ausgedrückte Zigarette? Für die Polizei wird es nicht leicht, die Ursache des Waldbrands in Brandenburg ausfindig zu machen.

Jüterbog

Die Suche nach einer Ursache für den Waldbrand bei Jüterbog südlich von Berlin dürfte für die Polizei keine leichte Aufgabe sein. Sie prüft auch, ob es sich um Brandstiftung handelt. Am Mittwoch, eine Woche nach Ausbruch des Feuers, entspannte sich laut Einsatzleitung die Lage auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz. Die Kriminalpolizei kann das Gebiet aber noch längst nicht betreten.

Das Feuer war am Mittwoch vergangener Woche in Brandenburg ausgebrochen. Polizeibeamte hatten am Abend gesehen, wie Rauch über dem Waldgebiet aufstieg. Das Gebiet ist stark mit alter Munition belastet, weshalb der Löscheinsatz erschwert ist und lange dauert.

Der Geschäftsführer der Stiftung Naturlandschaften, Andreas Meißner, sagte, die Kripo könne inmitten abgebrannter Flächen nur sehr schwer agieren. Auch Feuerwehr-Einsatzleiter Rico Walentin sagte angesichts des großen Areals am Mittwoch: "Man weiß doch gar nicht, wo man anfangen soll zu suchen."

Generell ist die Ursache für die meisten Waldbrände laut Polizei menschliche Fahrlässigkeit. Besucher im Wald, die Zigaretten wegwerfen, Camper, die Lagerfeuer machen, oder auch die Holzernte werden meist als Gründe genannt. Große Hitze kann dazu führen, dass sich Kampfmittel selbst entzünden, etwa wenn sie Phosphor enthalten.

Kein anderes Bundesland gilt als so stark mit Kampfmitteln und Munition belastet wie Brandenburg. Zahlreiche Areale wurden im Zweiten Weltkrieg und später von der sowjetischen Armee genutzt. Zudem ist die Waldbrandgefahr wegen trockener Böden und vieler Kiefernwälder in Brandenburg besonders hoch.