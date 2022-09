Royal Family würdigt Königin Elizabeth II. mit Bilderreigen

Im Gedenken an die Queen hat die Royal Family einen Zusammenschnitt mit Bildern von der Verstorbenen veröffentlicht. Das Video zeigt Elizabeth II. von Kindertagen an bis ins hohe Alter.

Königin Elizabeth II., Prinz Edward, Prinz Philip, Prinz Charles und Prinz Andrew vor Schloss Balmoral in Schottland im Jahr 1979.

London

Kurz vor dem Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth II. hat die königliche Familie mit einem Bilderreigen Abschied von der Königin genommen.

In dem am Montag veröffentlichten Zusammenschnitt wurden zahlreiche Bilder aus dem Leben der Monarchin gezeigt, darunter Elizabeth als Baby, im Militärdienst während des Zweiten Weltkriegs, mit ihrem Mann Prinz Philip sowie anderen Familienmitgliedern. Auf den meisten Fotos war die Queen lächelnd zu sehen. Den Schlusspunkt setzt ein Porträt der lachenden Königin, das der Palast erst am Vorabend veröffentlicht hatte.

"Wir gedenken unserer Queen", twitterte der offizielle Account der Royal Family. "Heute werden Menschen aus dem Vereinigten Königreich, dem Commonwealth und der ganzen Welt dem außergewöhnlichen Leben und der Herrschaft Ihrer Majestät der Königin Tribut zollen."

Der Staatsakt in der Londoner Westminster Abbey sollte um 12.00 Uhr (MESZ) beginnen.