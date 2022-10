Raub in Hamburger Luxusgeschäft

Diebstahl mit geklautem Auto: In der Hamburger Innenstadt ist über Nacht ein Wagen in das Schaufenster eines Luxusgeschäfts gekracht.

In der Hamburger Innenstadt wurde am frühen Dienstagmorgen mit einem Auto die Fassade eines Luxusgeschäfts zerstört und dort anschließend Schmuck und Kleidung gestohlen. Der Wagen sei zuvor ebenfalls gestohlen worden, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Ein Zeuge sei gegen kurz vor 5.00 Uhr auf das Fahrzeug aufmerksam geworden und habe die Polizei alarmiert. Die Höhe des Sachschadens und der Wert des Diebesguts waren zunächst unklar. Unklar war am Morgen ebenfalls noch, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelte.