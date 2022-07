Polizeihubschrauber bei Brandeinsatz abgestürzt - vier Tote

Sie waren unterwegs, um ihren Kollegen der Feuerwehr beim Kampf gegen einen Brand zu helfen. Dabei sind vier Einsatzkräfte in New Mexico (USA) ums Leben gekommen.

Ermittler und Ersthelfer versammeln sich an der Absturzstelle eines Hubschraubers in der Nähe von Las Vegas, New Mexico.

Beim Absturz eines Polizeihubschraubers im US-Bundesstaat New Mexico während des Einsatzes gegen einen Flächenbrand sind vier Menschen ums Leben gekommen.

New Mexicos Gouverneurin Michelle Lujan Grisham ordnete am Montag Trauerbeflaggung an. Das Büro des Sheriffs in Bernalillo County teilte mit, die Absturzursache sei noch unklar und werde untersucht. Die Besatzung des Hubschraubers habe Wasser abgeworfen und die Feuerwehrleute am Boden logistisch unterstützt, als der Helikopter am Samstagabend (Ortszeit) abgestürzt sei.