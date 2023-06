Paris: Mehrere Gebäude brennen nach Gasexplosion

Im Zentrum der französischen Hauptstadt stehen nach einer Gasexplosion mehrere Gebäude in Flammen. Es gibt mehrere Schwerverletzte.

Rauch steigt aus einem Gebäude am Place Alphonse-Laveran in der Nähe des Doms des Val de Grace (l) in Paris auf.

Paris

Bei der Explosion im Zentrum von Paris hat es nach Angaben von Premierministerin Élisabeth Borne mehrere Schwerverletzte sowie einige Leichtverletzte gegeben. Die Zahl der Opfer lasse sich noch nicht beziffern, sagte Borne am Mittwochabend.

Das Feuer habe von dem betroffenen Gebäude auf Nachbarhäuser übergegriffen. Wie mehrere Medien unter Bezug auf die Polizei berichteten, soll es insgesamt 16 Verletzte gegeben haben. Möglicherweise sind weitere Opfer noch unter den Trümmern eingeklemmt. 230 Feuerwehrleute sind vor Ort im Einsatz, wie der Sender BFMTV berichtete. Sie habe ein Krisenzentrum eingerichtet, sagte Bürgermeisterin Anne Hidalgo.

Zunächst war von einer Gasexplosion in einem Gebäude nahe dem Jardin du Luxembourg im fünften Arrondissement die Rede. Wie der städtische Beigeordnete Édouard Civel mitteilte, gab es am späten Nachmittag eine Gasexplosion an der Place Alphonse Laveran. Mehrere Gebäude standen in Flammen. Zwischenzeitlich hieß es von den Behörden, was die Explosion ausgelöst habe, lasse sich noch nicht sicher sagen. Der Brand sei inzwischen unter Kontrolle, meldete die Feuerwehr am Abend.