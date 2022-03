Millionen-Betrug mit Corona-Teststationen

Eine Betrügerbande soll in Berlin Coronatests abgerechnet haben, die gar nicht vorgenommen worden sind. Die Polizei nahm Verdächtige fest.

Berlin

Mit falschen Zahlen und Betrug mit ihren Corona-Teststationen soll eine Betrügerbande in Berlin mehrere Millionen Euro vom Staat erschwindelt haben.

Die Verdächtigen sollen die Stationen im ganzen Stadtgebiet in Berlin betrieben haben und viel mehr Tests beim Staat abgerechnet haben als es tatsächlich gab. Die Polizei durchsuchte am Donnerstag Wohnungen und Teststationen in mehreren Bezirken und nahm Verdächtige fest, wie aus Ermittlerkreisen zu hören war.

Weitere Informationen wurden angekündigt. Die Zeitung "B.Z." hatte berichtet.