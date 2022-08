Miau aus dem Motorraum: Katze aus Auto gerettet

Retter einer Katze in Not: Am Wochenende rückt die Feuerwehr in Krefeld zu einem ungewöhnlichen Einsatz aus - mit Happy End.

28. August 2022 - 08:19 Uhr | dpa

Rettung für die eingesperrte Katze in Krefeld: Ein Feuerwehrmann holt sie aus dem Motorraum. © Alexander Forstreuter/dpa

Krefeld Mit lautem Miauen hat eine Katze in Krefeld auf ihre missliche Lage aufmerksam gemacht: Sie war im Motorraum eines Autos eingesperrt. Als die Fahrerin des Wagens am Samstagabend das Miauen hörte, rief sie die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte verbogen den Kühlergrill des Autos ein wenig und fanden eine schwarze Katze im Motorraum vor. Sie übergaben das Tier der Tierrettung. Ob die Katze während der Fahrt von der Frau unbemerkt überfahren und so in den Motorraum geschleudert worden oder sie zuvor von selbst dort hinein geklettert war, konnte die Feuerwehr nicht sagen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de