Mann gibt Kindern an Halloween Cannabis

Das war ein ganz übler Streich: Drei Kinder bekamen an Halloween von einem Mann in Magdeburg Drogen. Und riefen sofort die Polizei.

An Halloween können üble Sachen passieren. In Magdeburg jubelte ein Mann Kindern Cannabis unter.

Magdeburg

An Halloween hat ein Mann an seiner Wohnungstür Kindern Drogen übergeben. Am Sonntagabend hatten die drei Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren in Magdeburg bei dem 49-Jährigen geklingelt und nach Süßigkeiten gefragt.

Der Mann reichte ihnen daraufhin eine Tüte mit Betäubungsmitteln, wie die Polizei am Montag mitteilte. Laut einer Sprecherin hat es sich um Cannabis gehandelt.

Die Kinder riefen sofort die Polizei an. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten weitere Drogen. Sie nahmen den Mann, der Alkohol getrunken hatte, vorläufig fest. Die Kinder übergaben sie an die Erziehungsberechtigten. Die Ermittlungen laufen.

© dpa-infocom, dpa:211101-99-819493/5