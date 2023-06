Jugendlicher attackiert Kind mit Messer

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher soll mit einem Messer auf einen zwei Jahre jüngeren Jungen losgegangen sein. Das Opfer wurde schwer verletzt.

Bad Rappenau

Ein Jugendlicher soll in Bad Rappenau (Baden-Württemberg) auf offener Straße zweimal mit einem Messer auf ein Kind eingestochen haben. Der 15-Jährige sei zuvor mit dem 13-Jährigen in Streit geraten. Ersten Erkenntnissen zufolge seien persönliche Differenzen und Vorfälle in der Vergangenheit Auslöser des Streits gewesen, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft schriftlich mitteilte. Auch eine Beziehung des Beschuldigten mit einem Mädchen soll vermutlich eine Rolle bei dem Streit gespielt haben.

Das Kind zog sich schwere Verletzungen im Oberbauch und Brustbereich zu und musste im Krankenhaus operiert werden. Der mutmaßliche Messer-Angreifer wurde nach dem Vorfall am Mittwoch an seiner Wohnanschrift festgenommen. In der Nähe soll laut Staatsanwaltschaft auch die Auseinandersetzung stattgefunden haben. Ein Haftrichter ordnete an, dass er zur Untersuchungshaft in ein Gefängnis kommt. Gegen ihn werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.