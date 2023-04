Jogger stirbt in Südtirol: War es ein Bär?

"Es war nur noch eine Frage der Zeit", sagen die Bewohner von Caldes im italienischen Trentino. Dort ist die Leiche eines Mannes (26) gefunden worden. Verdächtigt wird ein Bär. Tötete das Wildtier den Jogger?

Caldes - In Norditalien ist ein Jogger auf seiner Laufrunde möglicherweise von einem Bären angegriffen und getötet worden. Der 26-Jährige wurde am frühen Donnerstagmorgen in der Ortschaft Caldes tot nahe eines Forstweges gefunden, wie die Provinz Trentino mitteilte. Zu den denkbaren Todesursachen wurde die Attacke eines Wildtieres gezählt, wie es hieß. Dies sei zumindest eine der möglichen Hypothesen, hieß es.

Laut Südtirol News ist der junge Sportler in Caldes im Val di Sole nahe der Grum-Alm tot in einem Waldstück entdeckt worden. Weil er nach dem Joggen nicht nach Hause zurückgekehrt war, alarmierte seine Partnerin am Mittwoch die Polizei. Daraufhin wurde eine Suchaktion am Monte Peller gestartet, bei der auch Drohnen zum Einsatz kamen. Gegen drei Uhr nachts fanden Spürhunde dann die Leiche. Der Körper des Mannes wies mehrere, teils schwere Verletzungen auf. Südtirol News zufolge waren deutlich Kratz- und Bissspuren erkennbar.

Ein Braunbär wie dieser könnte für den Tod des jungen Mannes verantwortlich sein. © dpa

Warnung vor wilden Tieren in der Region

Eine Autopsie des Leichnams soll nun klären, wie der Mann ums Leben gekommen ist. Es werde auch nicht ausgeschlossen, dass der Läufer eines natürlichen Todes starb und erst danach von einem Bären oder einem anderen Wildtier attackiert wurde.

In Caldes sorgt die Nachricht indes für Bestürzung bei der Bevölkerung, wie mehrere italienische Medien berichteten. Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, bis ein Mensch durch die dort heimischen Bären ums Leben kommt, meinen einige.

In der bergigen und bewaldeten Gegend knapp eine Autostunde von der Provinz- und Regionalhauptstadt Trient entfernt, wurden zuletzt immer wieder Bären gesichtet. Einheimische sagten der Zeitung "L'Adige", dass es im vergangenen Monat mehrere Angriffe auf Nutztiere wie Schafe gegeben habe. Schon Anfang März war unweit von Caldes ein Mann von einem Bären angegriffen und am Kopf und Arm verletzt worden. In der Provinz gibt es Schätzungen zufolge rund 100 wildlebende Bären.

Dem Bayerischen Landesamt für Umwelt zufolge kommen, neben der Population im Trentino, Einzeltiere auch in Slowenien, Italien und Österreich vor. Vor allem halbwüchsige Bärenmännchen legen demnach oft weite Strecken zurück - und wurden auch schon in Tirol und Bayern gesichtet.