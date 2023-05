Feuerwehrleute treten im Wettkampf gegeneinander an

In voller Montur treten die Feuerwehrleute gegen einander an. Welche Aufgaben sie dabei zu bewältigen haben.

Bremerhaven

Schläuche schleppen und Slalom laufen: Rund 400 Feuerwehrleute aus ganz Deutschland und einige aus anderen europäischen Ländern messen sich am Wochenende in Bremerhaven in fünf einsatznahen Aufgaben. Bei dem Wettbewerb tragen die Einsatzkräfte die komplette Schutzausrüstung und den Atemschutz. Am Samstag standen bei der "Firefighter Combat Challenge" im Schaufenster Fischereihafen die Kämpfe für einzelne Feuerwehrmänner und -frauen an, am Sonntag sollen die Tandems und Gruppen folgen, wie die Veranstalter mitteilten.

Zu den Aufgaben bei dem Wettbewerb, der seinen Ursprung in den USA hat, gehören das Erklimmen eines Turms mit einem 19 Kilogramm schweren Schlauch, das Bewegen eines 72,5-Kilo-Gewichts über eine Strecke von eineinhalb Metern mittels eines Hammers sowie ein Slalomkurs, an dessen Ende ein gefüllter Schlauch zu ziehen ist.