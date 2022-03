Felsblock bedroht Auto- und Bahnverkehr - Sprengung geplant

Noch wird er von einem Baum gehalten - doch damit ein Felsblock nicht auf die Bahntrasse und B31 stürzt, soll er gesprengt werden. Ein schwieriges Unterfangen im engen Höllental.

Ein großer Felsbrocken hängt an einem Baum über dem Höllental. Nach Angaben der Deutschen Bahn wird der bis zu 60 Tonnen schwere Klotz wahrscheinlich am Freitagmittag gesprengt.

Freiburg

Weil er die wichtigste Ost-West-Verbindung im südlichen Schwarzwald bedroht, soll ein Felsblock an diesem Freitag im Höllental bei Freiburg gesprengt werden.

Der geschätzt bis zu 60 Tonnen schwere Koloss hängt an einem Baum in einem Waldstück und könnte abstürzen. Sicherheitshalber sind deshalb die viel befahrene Bundesstraße 31 durch das kurvige enge Höllental und die Bahnstrecke seit Montagabend gesperrt. Reisende und Pendler werden von der Bahn mit Bussen über Umwege an ihr Ziel gebracht.

Geht alles nach Plan, sollen ab Sonntag wieder Züge durch das Höllental rollen. Die Straßenstrecke soll bald nach Sprengung freigegeben werden. Im Höllental kam es schon öfter zu Felsstürzen. Experten sprechen beim Übergang vom Winter zum Frühling von einer "Steinschlag-Saison".