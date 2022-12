Ehrliche Finderin rettet Heiratsantrag an Heiligabend

Eine 70-Jährige findet auf der Straße eine Schachtel mit zwei Ringen. Sie meldet den Fund bei der Polzei und sorgt dafür, dass der Plan eines zukünftigen Bräutigams am Ende doch noch aufgeht.

Lübeck

Der Neugierde einer 70-Jährigen ist es zu verdanken, dass ein Heiratsantrag an Heiligabend in Lübeck nicht geplatzt ist. Sie habe am Morgen des 24. Dezembers im Stadtteil Kücknitz ein Schmuckpäckchen auf der Straße gefunden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie habe das Päckchen geöffnet und darin eine Schachtel mit zwei Ringen entdeckt. Zunächst hatte sie es für Weihnachtsbaumschmuck gehalten und wollte es entsorgen.

Diese Schachtel hatte ein Mann kurz zuvor auf der Straße verloren und den Verlust bei der Polizei gemeldet. "Den Inhalt konnte er nur als Schmuck beschreiben, denn seine Partnerin, für die das Geschenk gedacht war, hörte mit", teilten die Ermittler weiter mit. Das Päckchen war wohl aus dem Kinderwagen gefallen.

Der Mann hatte sich laut Polizei bereits auf den Weg gemacht, Ersatz für die verloren geglaubten Ringe zu besorgen. Dann rief die Frau bei der Polizei an. Die Beamten vermittelten den Kontakt. "So konnte er die Ringe bei der Dame abholen und wie geplant am Abend seinen Antrag machen." Ob die 70-Jährige zur Hochzeit eingeladen werde, sei nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher.