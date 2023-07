DWD: Sonntag war bislang heißester Tag 2023

Es ist heiß in Deutschland, aber von Temperaturrekorden noch weit entfernt. Doch die heutigen Spitzenwerte dürfte so manchen ins Schwitzen gebracht haben.

Offenbach

Der Sonntag ist mit teils über 37 Grad der bislang heißeste Tag des Jahres gewesen. Wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart sagte, wurden am Sonntagnachmittag in Neckarwestheim 37,2 Grad Celsius gemessen.

Und das war womöglich nur ein vorläufiger Spitzenwert, denn erfahrungsgemäß erreichen die Temperaturen erst am späteren Nachmittag ihren Höchstwert und werden frühestens am Abend eines Tages als vorläufige Spitzenwerte bekanntgegeben. Auch in anderen Teilen Deutschlands wurde es am Sonntag 35 Grad und heißer, in Bayern wurden laut DWD zum Beispiel 35,3 Grad im unterfränkischen Kitzingen gemessen.

Am Samstag war es nach vorläufigen DWD-Angaben bis zu 35,7 Grad heiß gewesen. Diese Höchsttemperatur war in Tönisvorst (Nordrhein-Westfalen) gemessen worden. So warm war es auch schon am 22. Juni im oberbayerischen Reit im Winkl gewesen.

Der deutsche Temperaturrekord ist von all diesen Werten noch einiges entfernt. Laut DWD wurden am 25. Juli 2019 an den Stationen in Duisburg und Tönisvorst 41,2 Grad Celsius gemessen.

Vergangenes Jahr wurden am 20. Juli in Hamburg-Neuwiedenthal zum Beispiel 40,1 Grad verzeichnet.