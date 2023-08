Die "fliegenden" Elektro-Scooter von St. Pauli

E-Roller können über Straßen sausen. Aber können sie auch fliegen?

Drei E-Scooter hängen an Masten im Hamburger Stadtteil St. Pauli.

Hamburg

Verwundert werden sich am Donnerstag viele Fußgänger im Hamburger Stadtteil St. Pauli die Augen gerieben haben. An der Kreuzung Neuer Pferdemarkt/Neuer Kamp hingen drei Elektro-Scooter in luftiger Höhe. Unbekannte Nutzer hatten vermutlich ihre Finger im Spiel.

Zwei der Scooter waren an die Straßenschilder gehievt worden. Ein weiteres hing an einer Ampelanlage. Immerhin standen die Roller, die zu drei unterschiedlichen Anbietern gehörten, den Passanten nicht im Weg.