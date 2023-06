Brand auf dem Gelände von Karls Erlebnis-Dorf gelöscht

Erneut ein Brand in Brandenburg: Karls Erlebnis-Dorf stand in Flammen. Der Brandherd in einem Werkstattgebäude ist inzwischen gelöscht. Mehr als 60 Rettungskräfte waren im Einsatz.

06. Juni 2023 - 15:16 Uhr | dpa

Rauch steigt auf dem Gelände des Freizeitparks Karls Erdbeerhof im brandenburgischen Elstal bei Wustermark auf. © Christian Pörschmann/dpa

Wustermark Beim Brand im Freizeitpark Karls Erlebnis-Dorf im brandenburgischen Elstal bei Wustermark sind zehn Menschen verletzt worden. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag. Demnach erlitten neun Menschen eine Rauchgasvergiftung, ein Feuerwehrmann hatte schwere Kreislaufprobleme. Die Tiere des Parks nahe Berlin blieben unverletzt. Sie konnten aus dem brennenden Stall gerettet werden. Bei dem Brand hatten rund 400 Quadratmeter in Flammen gestanden. Die Brandschneise sei etwa 10 Meter breit und 40 Meter lang gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag. Das Feuer war nach Angaben der Polizei am Dienstagvormittag aus noch ungeklärter Ursache in einem Werkstattgebäude ausgebrochen. Inzwischen ist der Brand nach Angaben der Feuerwehr gelöscht. Derzeit liefen nur noch Restlöscharbeiten, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordwest. Mehr als 60 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst seien im Großeinsatz gewesen. Gründer Robert Dahl will den Park schnell wieder öffnen. Er gehe davon aus, dass am Mittwoch wieder geöffnet sei, sagte Dahl am Dienstagnachmittag. Er lobte die Zusammenarbeit der Mitarbeiter und Rettungskräfte. So sei der Schaden vergleichsweise gering geblieben. Ein Sprecher der Feuerwehr schätzte den Sachschaden auf eine "sechsstellige Summe".