Babyleiche entdeckt - Polizei ermittelt gegen zwei Personen

Hannover

In Hannover ist ein toter Säugling gefunden worden. Die Polizei ermittele gegen einen 22-jährigen Mann und eine 27 Jahre alte Frau, teilten die Beamten am Dienstag mit.

Nach Medienberichten wurde die Babyleiche in einer Mülltonne entdeckt. Die Hintergründe sind bisher unklar. Ermittler sicherten am Nachmittag Spuren am Fundort im Stadtteil Misburg-Nord.