Auto fährt in Berlin in Menschenmenge: Ein Toter, mehrere Verletzte

Ein Mensch kommt ums Leben, mindestens acht weitere werden bei dem Zwischenfall nahe der Gedächtniskirche in der Berliner Innenstadt verletzt. Der Polizei zufolge ist unklar, ob es sich um einen Unfall oder eine vorsätzliche Tat handelt.

Berlin - Noch sind viele Fragen offen: In Berlin ist ein Auto in eine Personengruppe und ein Geschäft gefahren.

Mutmaßlicher Fahrer in Polizei-Gewahrsam

Dabei wurden am Mittwochvormittag nach Angaben der Feuerwehr ein Mensch getötet und mindestens acht Personen verletzt. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 10.30 Uhr in der westlichen Innenstadt nahe der Gedächtniskirche und dem Ku'damm an der Tauentzienstraße 13.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Der Pressesprecher der Polizei, Thilo Cablitz, sagte: "Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob es sich um eine Vorsatztat oder einen Verkehrsunfall handelt."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Der mutmaßliche Fahrer des Autos wurde von der Polizei vor Ort festgehalten. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz und versorgten die Verletzten. Die Umgebung war weiträumig abgesperrt.

Zunächst war von 30 Verletzten die Rede gewesen

"Aktuell befinden sich rund 60 Einsatzkräfte vor Ort oder sind auf der Anfahrt", twitterte die Feuerwehr. Zunächst hatte die Feuerwehr von 30 Verletzten gesprochen.

Auf einem Foto, das im Internet gepostet wurde, ist ein Pkw zu sehen, der im Schaufenster eines Geschäfts steht. An der Gedächtniskirche war im Dezember 2016 ein islamistischer Attentäter in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Damals starben zwölf Menschen, mehr als 70 wurden verletzt.