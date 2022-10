Am Wochenende ist es wieder soweit: Fünf Fakten zur ungeliebten Zeitumstellung

Die Zeitumstellung trägt nicht zum Energiesparen bei - obwohl sie aus diesem Grund vor Jahrzehnten eingeführt worden ist. Am Sonntag steht nun wieder der Wechsel zur Winterzeit an. Fünf Fakten zum ungeliebten Drehen am Zeiger.

Eine Stunde vor, dann zurück und im nächsten Jahr wieder: Die Deutschen sind bekannt dafür, keine großen Freunde der Zeitumstellung zu sein. Noch muss sie aber vollzogen werden - fünf Fakten:

1. Wann wird umgestellt? In der Nacht auf Sonntag, 30. Oktober, werden die Uhren wieder auf Winterzeit gestellt. Die gute Nachricht: Wir gewinnen eine Stunde dazu - um 3 Uhr geht es zurück auf 2 Uhr. Es ist damit die leichtere Umstellung. Die Winterzeit gilt als natürliche Zeit, die Sommerzeit als "künstliche".



2. Spart es Energie? Erstmals stellte Deutschland 1916 als Kriegsmaßnahme auf Sommerzeit um. Das Deutsche Kaiserreich wollte damit das Tageslicht besser ausnutzen (mehr Arbeitszeit) und Energie sparen. Allerdings stieß der Wechsel nicht überall auf Jubel - 1919 wurde sie abgeschafft, um in den 40ern zurückzukommen und wiederabgeschafft zu werden.

Zeitumstellung sollte Energieverbrauch senken

Zuletzt wiedereingeführt wurde die Sommerzeit in Deutschland 1980. Der Grund dafür ist - gerade in der aktuellen Zeit - interessant: Man reagierte damit auf die Ölkrise und wollte dadurch Energie sparen. Mehr Tageslicht, weniger Energieverbrauch - so die damalige Rechnung.

Aber bringt das wirklich etwas? Und sollte man womöglich daran festhalten und die Umstellung nicht abschaffen?

Das Umweltbundesamt hat dazu auf AZ-Nachfrage eine klare Meinung: "Die Zeitumstellung spart im Saldo keine Energie." Ein Sprecher verweist auf die Internetseite der Behörde, dort heißt es: "Zwar wird durch die Zeitumstellung im Sommer tatsächlich abends weniger häufig das Licht angeknipst - im Frühjahr und Herbst jedoch wird in den Morgenstunden auch mehr geheizt."

Abschaffungsdiskussion auf unbestimmte Zeit verschoben

Unterm Strich heißt das: "Das hebt sich gegenseitig auf." Für das Umweltbundesamt ist der Fall so klar, dass zu diesem Sacherhalt derzeit keine neuen Berechnungen oder Arbeiten durchgeführt werden, so der Sprecher zur AZ.



3. Was ist eigentlich aus dem Stopp der Zeitumstellung geworden? Seit 1996 dreht die EU für alle verbindlich und einheitlich am Zeiger. Die Idee, diese Tradition abzuschaffen, wabert schon lange durch die Europäische Union. Erst war 2019 anvisiert, dann hieß es frühestens 2021. Nun ja, mittlerweile ist auch das Jahr 2022 fast verstrichen. Ohne Neuigkeit, ohne Termin, ohne Entscheidung. Die Zeit-Diskussion hängt in der Zeitschleife.

Warum? Die 27 Mitgliedstaaten können sich auf keine gemeinsame Position einigen. Mittlerweile steht das Thema nicht einmal mehr auf der Agenda. CSU-Europaparlamentarier Markus Ferber kritisiert: "Wir können Fortschritte in diesem Thema nicht auf ewig vertagen und damit den Mehrheitswillen der Bevölkerung ignorieren."

Entscheidung für Sommer- oder Winterzeit wäre nationale Angelegenheit

Hintergrund war, dass über 80 Prozent der 4,6 Millionen Umfrage-Teilnehmer in der EU für das Aus votierten. Besonders viele davon wohnen in Deutschland: allein drei Millionen.

Grundsätzlich wäre es so, dass auf EU-Ebene nur entschieden würde, dass der Wechsel abgeschafft wird. Ob die Länder dann bei Sommer- oder Winterzeit blieben, wäre ihre nationale Angelegenheit.

Derzeit gibt es eine Gruppe, darunter die Niederlande und Dänemark, die eine ständige "Normalzeit", also Winterzeit, befürwortet. Unter anderem Deutschland, die baltischen Staaten und Polen favorisieren dagegen die Sommerzeit. Das wiederum hieße beispielsweise für Spanien, dass es im Winter bis kurz vor 10 Uhr dunkel bliebe.

4. Wie kann sich die Zeitumstellung auf uns auswirken? Gereizt, müde, schlecht geschlafen, unkonzentriert - das kann mitunter vorkommen, wenn an der Uhr gedreht wird.

Wie die Krankenkasse DAK in einer aktuellen Umfrage ermittelt hat, kämpfte schon fast jeder Dritte einmal mit Problemen bei der Zeitumstellung, sei es körperlich oder psychisch. Frauen erwischt es häufiger (40 Prozent) als Männer (23 Prozent).

Nach der Zeitumstellung einfach bisschen langsamer machen

5. Was hilft? "Man kann sie mit einem kleinen Jetlag vergleichen: Die innere Uhr gerät ein wenig durcheinander", teilt Florian Kastl von der DAK der AZ mit. "Die beste Medizin ist dabei auch die einfachste: Ruhe und ein paar Tage Geduld." Oft helfe es schon, sich stressige Termine nicht in die Woche nach der Zeitumstellung zu legen und alles etwas gemächlicher anzugehen.

Auch wenn dieses Mal eine Stunde geschenkt ist und man sich nicht früher aus dem Bett quälen muss, gibt er zu bedenken, dass es trotzdem Auswirkungen geben kann: "Da die Uhr eine Stunde zurückgestellt wird, kann man in dieser Nacht eine Stunde länger schlafen und auch am nächsten Morgen ist es früher hell. Dass es dafür bereits am Nachmittag dunkel wird, kann dann aber dennoch aufs Gemüt schlagen."