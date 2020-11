14.177 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

An Sonntagen sind die gemeldeten Neuinfektionszahlen in Deutschland in der Regel geringer. Das ist auch heute so, beruhigend ist die Zahl dennoch nicht.

01. November 2020 - 17:10 Uhr | dpa

An der Seebrücke in Binz herrscht "Maskenpflicht" - wie in einigen Orten der Öffentlichkeit. © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) innerhalb eines Tages 14.177 neue Corona-Infektionen gemeldet. An Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen allerdings meist niedriger, auch weil am Wochenende weniger getestet wird. Insgesamt haben sich demnach seit Beginn der Pandemie 532.930 Menschen in Deutschland mit dem Virus infiziert. (Stand: 1.11., 00.00 Uhr) Vor genau einer Woche waren 11.176 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle in Deutschland im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 29 auf insgesamt 10 481. Rund 355.900 Menschen waren von ihrer Infektion genesen. Die Zahl der intensivmedizinisch behandelten COVID-19-Fälle hat sich nach RKI-Angaben vom Sonntag in den vergangenen 2 Wochen von 769 Patienten (18.10.) auf 2061 Patienten (01.11.) fast verdreifacht. Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag in Deutschland laut RKI-Lagebericht vom Samstag bei 1,13 (Vortag: 1,11). Das bedeutet, dass zehn Infizierte etwa elf weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. Zudem gibt das RKI in seinem Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert am Samstag bei 1,13 (Vortag: 1,19). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen. © dpa-infocom, dpa:201101-99-162561/4 Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de