Zwischenbilanz zur Silvesternacht in München: Polizei mit über 600 Einsätzen

Unter anderem gab es in München 13 Fälle im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz und über 40 Pyro-Einsätze: Eine erste Zwischenbilanz der Polizei zur Silvesternacht.

Die Polizei beobachtet auf dem Marienplatz die zahlreichen Passanten in der Silvesternacht.

München – Auch 2021 sorgte Corona durch Feuerwerksverbote sowie Kontaktbeschränkungen für einen anderen Jahreswechsel als üblich. Die Münchner Polizei hat am frühen Morgen eine erste Zwischenbilanz zur Silvesternacht in München veröffentlicht.

Im Zeitraum zwischen Freitagabend (19 Uhr) und Samstagmorgen (7 Uhr) rückten die Einsatzkräfte demnach zu über 600 Einsätzen aus.

Über 40 Pyro-Einsätze in München

Dabei handelte es sich unter anderem um 120 Ruhestörungen, 50 Körperverletzungsdelikte und über 40 Einsätze im Zusammenhang mit Pyrotechnik. Zudem gab es 13 Fälle mit Hinweisen auf Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz.

Feuerwehr: Verhältnismäßig ruhiger Jahreswechsel

Wie die Polizei am Samstagmorgen bekannt gab, werden nach wie vor eine Vielzahl von Einsätzen aus der Silvesternacht behandelt.

Die Feuerwehr hat laut eigenen Angaben "einen verhältnismäßig ruhigen Jahreswechsel auf dem niedrigen Einsatzniveau des Vorjahres erleben dürfen".

24 Bränden im Freien sowie vier Feuer in Gebäuden wurden gemeldet. Neben kleineren Einsätzen, wie brennende Mülleimer, fand die Feuerwehr auch Strohballen am De-Gasperi-Bogen in Flammen vor.

Eine Großraummülltonne im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Forstenrieder Allee musste mit mehreren Lüftern entraucht werden. Die Zahl der Notfalleinsätze ist mit 341 in der Silvesternacht 2021 im Vergleich zu 285 Einsätzen vom Vorjahr ein wenig gestiegen.