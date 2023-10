Zwei Monate Baustelle: Neue Rolltreppen sorgen für U-Bahn-Probleme am Odeonsplatz

Am Odeonsplatz werden von Oktober bis Dezember drei Rolltreppen für die U4 und U5 erneuert. Was es für Fahrgäste aufgrund der Baustelle zu beachten gilt.

München - Nach 37 Jahren haben die Rolltreppen am Odeonsplatz das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) setzt hier ihr Programm zur Modernisierung der Fahrtreppen der Münchner U-Bahn fort.

Bereits ab Mittwoch, 4. Oktober, bis Anfang Dezember sind drei Rolltreppen ins Zwischengeschoss und zum Bahnsteig der U4 und U5 nicht nutzbar. Es geht konkret um die Ausgänge C-F: Odeonsplatz, Residenzstraße und Theatinerstraße. Der Bahnsteig der U4/U5 ist während dieser Zeit nur über den Bahnsteig der U3/U6 und das Zwischengeschoss in der Brienner Straße (Ausgang G/H) erreichbar.

Neue Rolltreppen am Odeonsplatz: Einschränkungen bei der U4/U5

Der Bahnhof muss zur Lagerung der Bauteile aus Platzgründen und zur Sicherheit der Fahrgäste auf einer Seite gesperrt werden. Insgesamt werden die alten Fahrtreppen in 18 Einzelteile zerlegt und vom Bahnhof abtransportiert. Die neuen Treppen werden ebenfalls in 18 Teilen angeliefert.

Wegen der baulichen Situation ist das laut MVG nicht über die Oberfläche, sondern nur über die Schiene in der nächtlichen Betriebsruhe der U-Bahn möglich. Eine abschnittsweise Erneuerung der einzelnen Fahrtreppen ist aus technischer und logistischer Sicht nicht möglich.

U-Bahn München: Teils kein Halt am Odeonsplatz

Stand jetzt halten von 4. Oktober bis 1. Dezember keine U-Bahnen der Linien U4 und U5 in Richtung Laimer Platz oder Westendstraße/Theresienwiese am Odeonsplatz. U-Bahnen in Richtung Neuperlach Süd oder Arabellapark halten dort aber nach wie vor.

Wer vom Lehel aus zum Odeonsplatz will, soll laut MVG bis zum Stachus durchfahren und dann wieder mit einer anderen Linie eine Station zurück. Wer vom Odeonsplatz in Richtung Stachus will, nimmt einen Zug in die entgegengesetzte Richtung und steigt am Lehel in einen Zug der Gegenrichtung um.

Voraussichtlich von Samstag, 2. Dezember, bis Mittwoch, 6. Dezember, werden noch Restarbeiten durchgeführt – dann sollen aber bereits wieder alle Züge am Bahnhof halten.

Das Modernisierungsprogramm der SWM und MVG soll weitergehen

2023 soll es insgesamt 25 neue Treppen für die Münchner U-Bahn geben. Davon haben SWM und MVG bereits 14 erneuert. Nach der Erneuerung am Odeonsplatz folgen bis Ende des Jahres noch acht weitere Fahrtreppen. Diese können laut MVG jedoch ohne Einschränkungen im Betrieb erneuert werden.