"Woman-Life-Freedom" in München: Große Iran-Solidaritätsdemo am Samstag

Bis zu 4.000 Menschen wollen am Samstag auf der "Woman-Life-Freedom"-Demo auf dem Königsplatz in München ein Zeichen setzen.

München - Die größte "'Woman-Life-Freedom'-Demo in Süddeutschland" soll es laut den Organisatoren am Samstag in München werden: Mehrere Tausend Teilnehmer werden um 15 Uhr auf dem Königsplatz erwartet.

"Woman-Life-Freedom"-Demo auch in München

"Woman-Life-Freedom" wurde zum Slogan der iranischen Freiheitsbewegung. Im Zuge der Demonstrationen im Iran in den vergangenen Wochen wurden bereits Tausende Menschen inhaftiert, gefoltert und Hunderte getötet. Solidarische "Woman-Life-Freedom"-Initiativen haben sich weltweit und auch in vielen größeren deutschen Städten gebildet.

Jene aus München, Stuttgart, Nürnberg, Erlangen, Ravensburg und Ulm rufen für den Samstag, 12. November um 15 Uhr auf dem Königsplatz zum Demonstrieren auf.

"Woman-Life-Freedom" in München: Eröffnung durch Verena Dietl

Münchens dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) wird die Demonstration eröffnen, es folgen Reden von Exil-Iranerinnen und Politikerinnen wie der Europaabgeordneten Henrike Hahn (Bündnis 90/Die Grünen), der Bundestagsabgeordneten Carmen Wegge (SPD), Micky Wenngatz (Vorsitzende von München ist bunt), Arif Taşdelen (Landtagsabgeordneter, SPD), Katharina Schulze (Landtagsabgeordnete/Fraktionsvorsitzende (Grüne)) und Simone Burger (Vorsitzende DGB).

Neben den Reden gibt es musikalische Beiträge und eine Choreographie der iranischen Nürnbergerinnen. Die Demo soll gegen 17.30 zu Ende gehen.