Wo sind alle die Deutschen hin? Hotels am Gardasee stehen leer

Dieter Reiter mit dem Kakadu, Meisterfeier, Rathausbalkon, FC Bayern Muenchen und FC Bayern Frauen, Fussball, 18.05.2025 DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video Muenchen Bayern Deutschland *** Dieter Reiter with the cockatoo, Meisterfeier, Rathausbalkon, FC Bayern Muenchen und FC Bayern Frauen, Fussball, 18 05 2025 DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video Muenchen Bayern Deutschland Copyright: xkolbert-press/UlrichxGamelx

Einem Münchner muss man den Gardasee eigentlich nicht mehr vorstellen. Für die, die ihn nicht kennen, bewirbt das italienische Tourismusministerium ihn als „zwischen hohen Bergen und grünen Ebenen“ gelegen, mit Blick auf „geschichtsträchtige Dörfer, antike Ruinen und Burgen“.

Und natürlich: das Essen! Doch in diesem Sommer scheint es für Hotels in der beliebten norditalienischen Region ungewohnt schlecht zu laufen. Laut „Corriere del Veneto“ ist es ein „bitterer Sommer“ für die Tourismusbetriebe: „Italiener und Deutsche fehlen, nordeuropäische Gäste bleiben auf Campingplätzen“, so titelt die Zeitung.

Zwischenüberschrift

Als Gründe angeführt werden jene, die auch hierzulande etwa für weniger Restaurantbesuche oder sonstige Kaufzurückhaltung verantwortlich gemacht werden: die globale politische Lage, Inflation, Krisen aller Art.

Die Skandinavier, die den Verlust an deutschen und einheimischen Touristen teilweise wettmachten, seien aber nicht an das italienische Lebensgefühl gewöhnt, zitiert die Zeitung den Tourismus-Unternehmer Fabio Pasqualini.

sdfsdf © Julian Kares

Er nennt noch einen weiteren Grund für das Ausbleiben speziell der deutschen Urlauber: die katastrophale Verkehrslage mit Bauarbeiten, Straßensperrungen und Dauerstau. „Meine deutschen Kunden erzählen mir, dass sie auch wegen der Arbeiten an der Europabrücke zu Hause bleiben müssen, da auf der Brennerautobahn nur noch eine Spur frei ist: Früher dauerte die Fahrt aus Bayern fünf Stunden, heute sind es sieben.“

Dabei ist der Tourismus für Italien ein enorm wichtiger Wirtschaftsfaktor: Zum Bruttoinlandsprodukt trug er 2024 mit 10,2 Prozent bei. Laut Statistikportal Statista sind in dem Land am Mittelmeer mehr als 1,5 Millionen Menschen in der Branche beschäftigt. Durch Urlauber wurden 2023 Einnahmen von fast 56 Milliarden Dollar erzielt. dkfnsdfsdlfsd

dfsdf © Screenshot Instagram

ZWISCHENüberschrift 2

Als Gründe angeführt werden jene, die auch hierzulande etwa für weniger Restaurantbesuche oder sonstige Kaufzurückhaltung verantwortlich gemacht werden: die globale politische Lage, Inflation, Krisen aller Art.

Die Skandinavier, die den Verlust an deutschen und einheimischen Touristen teilweise wettmachten, seien aber nicht an das italienische Lebensgefühl gewöhnt, zitiert die Zeitung den Tourismus-Unternehmer Fabio Pasqualini. Er nennt noch einen weiteren Grund für das Ausbleiben speziell der deutschen Urlauber: die katastrophale Verkehrslage mit Bauarbeiten, Straßensperrungen und Dauerstau.