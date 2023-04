Wo Sie das Deutschlandticket jetzt noch bekommen

Die AZ gibt einen Überblick.

Das Deutschlandticket gibt es in München beispielsweise noch im S-Bahn-Kundencentern am Hauptbahnhof und am Ostbahnhof.

München - Wer sich noch kein Ticket für Mai gekauft hat, kann dies noch bei der S-Bahn München tun. Alles, was Sie dazu wissen müssen, erfahren Sie hier.

Erhältlich ist es hier:

- Online ( )

- In den Apps ("München Navigator" oder "DB Navigator")

- In den S-Bahn-Kundencentern am Hauptbahnhof und am Ostbahnhof

- In den Reisezentren der Deutschen Bahn.

Keine Verkaufsfrist bei der Deutschen Bahn

Bei der Deutschen Bahn gibt es keine Verkaufsfrist, das Ticket kann auch noch im laufenden Monat erworben werden: Wenn Sie sich erst im Mai für ein Abo entscheiden, können Sie es schon im Mai nutzen und müssen nicht bis zum 1. Juni warten.

"In diesem Fall wird der Preis von 49 Euro nur anteilig für die restlichen Tage des Monats berechnet", so die DB. Einzige Bedingung: "Das Ticket muss anschließend für mindestens den folgenden vollen Kalendermonat genutzt werden."

Im MVV-Gebiet fahren Hunde kostenlos mit

Das Handyticket steht Ihnen in der Regel sofort nach dem Kauf zur Verfügung. In den S-Bahn Kundencentern sowie in den Reisezentren der Deutschen Bahn erhalten Sie eine Chipkarte (eine Personalausweis-große Plastikkarte).

Kind, Fahrrad und Hund: Kinder unter 6 können deutschlandweit kostenlos mitfahren. Die Mitnahme von Hunden ist im MVV-Gebiet ebenfalls kostenlos, bei der Deutschen Bahn brauchen größere Hunde ein Zusatzticket.

Auch für die Mitnahme von Fahrrädern benötigen Sie ein zusätzliches Ticket.