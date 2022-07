Wo München hoch hinaus geht: Die 10 höchsten Häuser

Die Stadt tut sich schwer mit Hochpunkten. Dabei gibt es hier sogar denkmalgeschützte Hochhäuser. Ein Überblick über die hiesigen Top 10.

München - Wie hoch geht es in der Stadt? Meistens nicht sehr. Die Übersicht über Münchens zehn höchste Gebäude zeigt: Hier bleibt man gerne um oder unter den 100 Metern. Dafür finden sich auf der Liste auch überraschende Gebäude.

1. Uptown: 146m

Hauptmieter ist Telefonica, der O2 gehört. © Foto: dpa/Hoppe

Für 300 Millionen Euro bis 2004 erbaut, ist das Uptown, das gerne auch O2-Tower genannt wird, das höchste Haus der Stadt. 38 Geschosse erhebt sich das Gebäude über Moosach. Schon zu seiner Planungszeit war es umstritten. Die Architektur wurde als "anspruchslos" bezeichnet, der Turm als "Vierkantbolzen". Alt-OB Georg Kronawitter (SPD) war das Gebäude ein Dorn im Auge. Es war wohl eines der Gründe, warum er seine Initiative für eine Hochhaus-Obergrenze ins Leben gerufen hat.

2. Highlight Towers: 126m

In den HighLight Towers in München eröffnete IBM ihre weltweite Zentrale des neuen Geschäftsbereichs Watson IoT und gleichzeitig das erste europäische Watson Innovation Center. © Foto: obs/IBM Deutschland GmbH/Viertlboeck, Rainer

Auch Münchens zweithöchste Türme sind aus dem Jahr 2004, also kurz vor dem Hochhausentscheid geplant worden. 33 Etagen hat der höhere Teil. Geplant haben den 170-Millionen-Bau in der Parkstadt Schwabing US-Architekten.

Münchens hohe Häuser im Vergleich zu Olympiaturm und Frauenkirche - inklusive der geplanten Türme am Paketposthallen-Areal. © AZ-Grafik

3. HVB-Tower: 114m

Dieses Hochhaus steht seit 2006 unter Denkmalschutz und ist damit eines der jüngsten Baudenkmäler der Stadt. Erdacht hat es das Münchner Architektenpaar Bea und Walther Betz. Fertig wurde es 1981.

4. SV Hochhaus: 104m

SV-Hochhaus: Gebäude des Süddeutschen Verlags. © Foto: imago/MAnfred Bail

Dieses Hochhaus steht seit 2006 unter Denkmalschutz und ist damit eines der jüngsten Baudenkmäler der Stadt. Erdacht hat es das Münchner Architektenpaar Bea und Walther Betz. Fertig wurde es 1981.

5. BMW-Vierzylinder: 101m

Die BMW Konzernzentrale in der bayerischen Landeshauptstadt, ein Teil der BMW-Welt. © Foto: dpa

Das markante Gebäude ist ein Kind der 70er: 1973 eingeweiht, war seine Form in der Zeit revolutionär. Die einzelnen Bürogeschosse wurden am Boden vorbereitet und dann hochgezogen.

6. ADAC-Zentrale: 92m

Manche sagen, der ADAC habe sich mit seiner Zentrale selbst ein Denkmal gesetzt. © Foto: dpa/Kneffel

Die Fassade dieses im Jahr 2004 fertiggestellten Baus ist wirklich außergewöhnlich. Das liegt nicht nur an der geschwungenen Architektur, sondern auch an der farblichen Gestaltung. Fünf Geschosse bilden einen Sockelbau, aus dem sich dann wiederum ein Turm mit 18 Stockwerken erhebt. Das Gebäude bildet so mit dem nebenan stehenden, deutlich schlichteren Hochhaus des Fraunhofer-Instituts einen markanten Hochpunkt an der S-Bahnstrecke 7 beim Heimeranplatz. 300 Millionen Euro hat sich der ADAC seine Zentrale kosten lassen. Und hielt auch an ihr fest, als der Autoclub 2014 in einer Krise war und Bescheidenheit gelobte.

7. Olympia Tower: 88m

Der Olympia Tower. © Foto: imago/Haas

Das Haus gehört zum Ensemble der Olympischen Spiele '72, direkt an der U-Bahn. Einst war es die IOC-Verwaltungszentrale, inzwischen kann man hier möbliert auf Zeit wohnen (30 m2 für 1.180 Euro warm).

8. Seniorenwohnen Westpark: 87m

Seniorenwohnen Westpark. © Foto: anf

Architektonisch eher zweckmäßig als innovativ ist das Haus an der Westendstraße, in dem ein Seniorenheim untergebracht ist. Gebaut wurde es 1972 mit 25 Geschossen. Vielleicht das wegen seiner Unscheinbarkeit überraschendste Hochhaus in den Top 10.

AZ-Podium: Braucht München Hochhäuser? Jetzt anmelden! Seit an der Paketposthalle 155-Meter-Türme geplant werden, ist die Debatte um Münchens Hochhäuser wieder entbrannt. Die AZ lädt deshalb zum prominent besetzten Podium ein. Am Montag, 18. Juli diskutieren in Münchens höchstem Hotel, dem Adina-Hotel im Werksviertel, Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne), Alt-OB Christian Ude (SPD), Bürgerbegehren-Initiator Robert Brannekämper (CSU) mit dem Architekten Fabian Ochs. Einlass 19 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. Eintritt frei. Bitte reservieren Sie über aktionen@az-muenchen.de oder per Post an die AZ, Garmischer Str. 35, 81373 München und teilen Sie uns mit, ob Sie einen oder zwei Plätze benötigen. Stichwort: Hochhaus. Wir bestätigen die Reservierung.

9. Werk4: 86m

Der Hochpunkt im Werksviertel. © Foto: imago/Pohl

Man sieht es nicht, aber dieses Haus beherbergt ein Kartoffelsilo. Denn das Werk4 im Werksviertel Mitte (in dem auch das Adina-Hotel untergebracht ist, in dem die AZ-Podiumsdiskussion, s.o., stattfinden wird) wurde um das noch aus Pfanni-Zeiten stammende Haus-Relikt herumgebaut. Im Kartoffelsilo kann weiter geklettert werden. Erst im vergangenen Jahr ist das Hochhaus fertiggestellt worden. In ihm findet man neben dem Hotel auch ein Hostel in den unteren Stockwerken.

10. Münchner Tor: 85m

Münchner Tor - Sitz der Münchener Rück AG. © Foto: imago

Der Name dieses Hauses erklärt sich mit seiner Nachbarschaft. Zusammen mit den Highlight Towers bildet dieses Gebäude nämlich eine Art Tor am Mittleren Ring in Schwabing. Geplant haben das eher schlicht gehaltene Gebäude Allmann Sattler Wappner. Das Gebäude ist nach Aussage des Büros ein "klarer Abschluss einer schlangenförmigen Bebauung der Umgebung". Fertiggestellt wurde es 2003.