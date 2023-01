Winter-Tollwood zieht positiv Bilanz: 680.000 Besucher auf der Theresienwiese

Nach zwei Jahren Coronapause wurde das Winter-Tollwood wieder fleißig besucht. Erste Sommer-Konzerttermine sind jetzt schon ausverkauft.

München - Mit der traditionellen Silvesterparty und dem Mitternachtswalzer "An der schönen blauen Donau" endete heuer das Winter-Tollwood. Insgesamt zählten die Veranstalter vom 24. November bis zur Silvesternacht rund 680.000 Besucher.

Winter-Tollwood: 680.000 Besucher

„Damit konnten wir an die guten Zahlen von vor Corona anknüpfen“, sagt Pressesprecherin Stefanie Kneer. Neben den Shows, Kunsteinlagen und den vielfältigen kulinarischen Angeboten war es den Tollwood-Machern auch dieses Jahr wieder wichtig, auf den dringend notwendigen Klimaschutz aufmerksam zu machen.

Ein besonderes Schmankerl gab es für jene, die während den vergangenen Jahren unermüdlich an vorderster Front gegen die Corona-Pandemie ankämpften: Pflegekräfte konnten sich im Vorfeld anmelden, dann wurden jeden Tag sechs Pflegekräfte plus Begleitung zu einer Show und einem Menü eingeladen. Die Resonanz darauf sei überwältigend gewesen, so die Organisatoren.

Tollwood Musik-Arena: Erste Sommer-Konzerte schon geplant

Nebenher plant das Tollwood-Team schon längst an der kommenden Sommer-Ausgabe (Start am 16. Juni im Olympiapark): Erste Konzert-Highlights sind bereits gefixt und einzelne Konzerte sogar schon ausverkauft. Eine Auswahl:

16. Juni 2023: Konstantin Wecker

25. Juni 2023: Die Fantastischen Vier

6. Juli 2023: Spider Murphy Gang & Münchener Freiheit

8. Juli 2023: Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys (Ausverkauft)

9. Juli 2023: Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys (Zusatzshow)

Mehr Infos und Tickets zum Sommer-Tollwood .