Köstliches Mittagsschmankerl und zwei Maß Bier in der Münchner Stubn auf der Wiesn gewinnen
Audio von Carbonatix
Hier mitmachen und gewinnen
Liebevolle Deko macht die Münchner Stubn zum Lieblingsort
Remmidemmi mit allem Drum und Dran gibt’s natürlich auch in der Münchner Stubn – am Abend. Tagsüber ist das kleine Bierzelt auf der Wiesn ein Treffpunkt für Jung und Alt, für Familien, für Menschen, die es etwas behaglicher angehen wollen. Kathrin Wickenhäuser-Egger und Alexander Egger ehren mit ihrem Zelt die Landeshauptstadt München und lassen dort Persönlichkeiten aus vergangenen Tagen wieder aufleben.
"Wir machen Geschichte und Münchner Lebensart auf amüsante Weise lebendig", sagt Wickenhäuser-Egger. Das Zelt ist bereits zum vierten Mal auf der Wiesn. Die liebevolle Dekoration hat schon viele Liebhaber gefunden. An den Wänden hängen Persönlichkeiten vom Monaco Franze bis zum Pumuckl.
Wiesn-Gaudi für Jung und Alt
Genau so bunt soll auch das Publikum sein: Von der Familie bis zur Rentnergruppe sind alle willkommen. Damit sich das auch alle leisten können, wiederholen die Wirte auch in diesem Jahr wieder die Aktion "Wiesn für Alle".
Tagsüber von Montag bis Freitag bis 17 Uhr (außer am Feiertag) gibt es dann in Verbindung mit einem Mittagsschmankerl oder einem Gericht aus der Karte zwei Maß Bier zum Preis von Einer (auch Radler und alkoholfrei). Auf der Karte stehen Wiesn-Klassiker rund um Hendl und Enten, aber auch eine Auswahl an vegetarischen und veganen Gerichten.
Livemusik, Spatenbier und der offizielle Anstich
Dazu gibt's Livemusik und Oktoberfestbier von Spaten. Die Bedienungen und Schankkellner fiebern schon dem großen Anstich entgegen. Das erste Fass in der Münchner Stubn zapft am Samstag um Punkt Zwölf traditionell die Rennfahrerin Sophia Flörsch an. Und dann heißt es zwei Wochen lang Münchner Gemütlichkeit im Wiesnzelt der Familie Wickenhäuser-Egger.
- Themen:
- Bierzelte
- München
- Vorteilswelt
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen