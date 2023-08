Weiterer Internet-Riese zieht nach München: Büro-Eröffnung im Oktober

München wird neuer Standort des US-Technologie-Riesen Meta. Ab Mitte Oktober wird der Konzern, zu dem unter anderem auch Facebook gehört, in der Balanstraße an künstlicher Intelligenz und immersiven Technologien arbeiten.

München - München entwickelt sich immer mehr zum Mekka technischer Global Player. In der historischen Arnulfpost und dem umliegenden Komplex errichtet Google derzeit sein neues Entwicklungszentrum mit rund 1.500 neuen Arbeitsplätzen. 2024 soll es zwischen Arnulf-, Wrede- und Tillystraße losgehen.

Auch in der Maxvorstadt wird fleißig gebaut, in der Karlstraße werden derzeit zwei neue Gebäude errichtet, die der kalifornische Elektroriese Apple ab Mitte 2024 als neue Münchner Heimat beziehen wird.

Ab Mitte Oktober: Meta bezieht neue Büros in München

Wesentlich weiter ist da schon der Meta-Konzern, zu dem unter anderem Facebook, Instagram und WhatsApp gehören. Das US-Unternehmen, das seinen Hauptsitz im kalifornischen Menlo Park hat, wird noch dieses Jahr seine neuen Büroräume in München einweihen.

Am 13. Oktober wird Meta seinen neuen Standort auf dem "Campus der Ideen" in der Balanstraße eröffnen und treibt seine Investitionen in Deutschland damit weiter voran. In den neuen Münchner Büros soll der Fokus vor allem auf Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und Immersive Technologien (XR) gelegt werden. Die neuen Büroräume erstrecken sich über zwei Etagen und bieten Platz für rund 100 Mitarbeiter.

Neben dem neuen Standort in der Balanstraße hat Meta zuvor schon das "Institute for Ethics in Artificial Intelligence (IEAI)" an der Technischen Universität München mit einer Millionensumme gefördert und ist zudem eine Partnerschaft mit dem Münchner Start-Up Straightlabs eingegangen, hier liegt der Fokus auf XR-Trainings im Automobilsektor.

Sprecherin: "München optimaler Standort für Meta"

Die Wahl auf München als neuen Meta-Standort fiel insbesondere wegen der deutschen und bayerischen Spitzenforschung, der Verfügbarkeit von Fachkräften und der Nähe zu relevanten Unternehmen in Bayern, wie es in einem Statement von Donnerstag heißt.

"Immersive Technologien und KI sind zukunftsentscheidend und maßgeblicher Bestandteil des Metaversums. Aktuell geht es darum, die Grundsteine in XR und KI zu legen – das können wir nicht alleine, sondern nur gemeinsam mit Partner*innen aus unterschiedlichen Branchen. Indem wir jetzt mit einem Büro in München vertreten sind, können wir unsere Partnerschaften weiter ausbauen. Die vielen Unternehmen, Industriezweige und akademischen Institutionen, die in Bayern ansässig sind, machen München für uns zu einem optimalen Standort", wird Angelika Gifford, Vice President EMEA bei Meta, in der Pressemitteilung des Tech-Unternehmens zitiert.