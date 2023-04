Warnstreiks in Galeria-Filialen: Auch München betroffen

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten in zahlreichen Filialen zum Warnstreik aufgerufen. Auch in der am Münchner Hauptbahnhof.

12. April 2023 - 08:27 Uhr | AZ/dpa

Plakate mit der Aufschrift "Warnstreik" sind vor einem Galeria-Karstadt-Kaufhaus zu sehen. © Bodo Marks/dpa/Symbolbild