Vorwürfe gegen Aiwanger wegen antisemitischen Flugblatts – Söder fordert Aufklärung

Wirbel um Bayerns Vize-Regierungschef Aiwanger: Wenige Wochen vor der Landtagswahl im Freistaat kommen Vorwürfe wegen eines antisemitischen Flugblatts hoch. CSU-Chef Söder stellt eine klare Forderung.

Augsburg/München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger aufgefordert, Vorwürfe gegen ihn wegen eines antisemitischen Flugblatts aus Schulzeiten umgehend aufzuklären. "Diese Vorwürfe müssen jetzt einfach geklärt werden. Sie müssen ausgeräumt werden und zwar vollständig", sagte Söder am Samstag am Rande eines Termins in Augsburg.

Die "Süddeutsche Zeitung" hatte über das Flugblatt berichtet. In dem Bericht wird erwähnt, dass Aiwanger zum Zeitpunkt des Flugblatts 17 Jahre alt und Schüler der elften Klasse am Burkhart-Gymnasium in Mallersdorf-Pfaffenberg war. Das Flugblatt soll eine Reaktion auf den "Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte um den Preis des Bundespräsidenten" gewesen sein und soll laut "SZ" zur Teilnahme an einem angeblichen Bundeswettbewerb mit dem Titel "Wer ist der größte Vaterlandsverräter?" aufgerufen haben. Der erste Preis soll ein "Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz" gewesen sein, als weitere Gewinne soll etwa ein "lebenslänglicher Aufenthalt im Massengrab (Ort nach Belieben)" ausgelobt worden sein, wie die "SZ" aus dem Flugblatt zitiert.

Antisemitisches Flugblatt: Schwere Vorwürfe gegen Hubert Aiwanger erhoben

Wie das Blatt berichtet, soll das Flugblatt an der Schule in Mallersdorf-Pfaffenberg weithin bekannt gewesen sein. Ebenso die Tatsache, dass Aiwanger damals als mutmaßlicher Verfasser dafür vom Disziplinarausschuss der Schule zur Verantwortung gezogen worden sei. Ein Lehrer, der damals im Disziplinarausschuss vertreten war, wird von der "SZ" mit den Worten, er habe "Aiwanger als überführt betrachtet, da in seiner Schultasche Kopien des Flugblatts entdeckt worden waren" zitiert. Ein weiterer Zeuge soll zudem ausgesagt haben, dass Aiwanger seine Urheberschaft nicht bestritten hatte.

"So etwas nicht produziert": Aiwanger wehrt sich gegen Vorwürfe

Über einen Sprecher teilte der Freie-Wähler-Chef der "SZ" mit, er habe "so etwas nicht produziert" und werde gegen diese "Schmutzkampagne" im Falle einer Veröffentlichung rechtlich vorgehen.

Zu dem von der "SZ" berichteten Flugblatt sagte Söder: "Es sind schlimme Vorwürfe im Raum. Dieses Flugblatt ist menschenverachtend, geradezu eklig."

Auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur reagierte Aiwanger bis Samstagmittag nicht. Ein Sprecher der Freien Wähler sagte, Aiwanger und die Freien Wähler kommentierten "diesen Vorgang" vorerst nicht.

Aiwanger sollte ursprünglich auch zu dem Termin auf einem Volksfest in Augsburg kommen. Er war aber nicht erschienen.

Söder fordert öffentliche Erklärung von Aiwanger

CSU-Chef Söder sagte an die Adresse seines Koalitionspartners: "Deswegen ist die zentrale Forderung jetzt auch an Hubert Aiwanger, schlichtweg die Dinge einfach zu klären und öffentlich zu erklären."

In Bayern wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Die CSU hatte stets erklärt, die Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen zu wollen.

Aus der Politik kamen umgehend aus fast allen Richtungen Forderungen nach Konsequenzen. Die SPD-Fraktion beantragte eine Sondersitzung des Bayerischen Landtags, der in der Sommerpause ist. SPD-Fraktionschef Florian von Brunn sagte laut einer Mitteilung: "Das Flugblatt ist Rechtsextremismus der untersten Schublade, dass die Millionen Opfer des Holocausts und der Nazi-Diktatur auf das Übelste verunglimpft."

Die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katharina Schulze und Ludwig Hartmann sagten einer Mitteilung zufolge: "Wenn die Vorwürfe sich bewahrheiten, dann muss Markus Söder Hubert Aiwanger entlassen." Für die FDP forderte Fraktionsvorsitzender Martin Hagen: "Hubert Aiwanger muss sich persönlich erklären und die Vorwürfe ausräumen."