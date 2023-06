Vor Dragqueen-Lesung in München: Bibliothek "mit Hassflyern zugekleistert"

Vor der Dragqueen-Lesung in der Münchner Stadtbibliothek finden Demonstrationen statt. In der Nacht auf Dienstag haben studentische Aktivisten die Bibliothek mit Flyern beklebt.

Aufgebrachte Bürger reißen das umstrittene AfD-Plakat ab, das zur Demo gegen eine Dragqueen-Lesung für Kinder in der Stadtbibliothek Bogenhausen aufruft.

München - Die Münchner Dragqueen-Debatte bleibt eine Geschichte mit vielen Volten. Zur Erinnerung: Die Stadtbibliothek hat für den heutigen Dienstag (13. Juni) in Bogenhausen eine Lesung für Kinder im Programm. Es liest unter anderem eine Dragqueen mit dem Künstlernamen "Big Clit Eric" (dt. Große Klitoris Eric) Kinderbücher vor.

Dies hatte CSU-Stadtrat Hans Theiss auf den Plan gerufen und OB Dieter Reiter (SPD) empört. Nach einem Proteststurm gegen die beiden distanzierte sich die CSU-Fraktion ein bisserl von Theiss und Reiter wollte plötzlich ganz missverstanden worden sein und entschuldigte sich.

AfD-Plakate gegen Dragqueen-Lesung: Verbot gefordert

Nun hat die AfD plakatiert: "Hände weg von unseren Kindern", ein geschminkter Mann, der sich von hinten in offenbar übergriffiger Absicht einem Kind nähert. Das wiederum hatte Proteste ausgelöst – und Forderungen an das KVR.

Von dort aber hieß es am Montag auf AZ-Anfrage: "Nach sorgfältiger rechtlicher Prüfung kann das KVR keine eindeutige Erfüllung eines Straftatbestandes feststellen. Nur dann aber wäre es dem KVR rechtlich möglich, diese Plakatierung zu untersagen." Nun werden abschließend wohl Gerichte entscheiden, ob der Straftatbestand der Volksverhetzung vorliegt.

Keine rechtliche Handhabe: KVR verbietet AfD-Plakate nach Prüfung nicht

KVR-Chefin Hanna Sammüller-Gradl (Grüne) verteidigte das Vorgehen: "Ich kann nachvollziehen, dass ein solches Plakat als diskriminierend und abstoßend empfunden wird, weswegen wir den Inhalt des genannten AfD-Plakats und mögliche Maßnahmen bereits am vergangenen Freitag umfassend rechtlich geprüft haben. Die geltende Rechtslage ermöglicht uns als Kreisverwaltungsbehörde keine weiteren Schritte."

Sachbeschädigung: Studentengruppe beklebt Stadtteilbibliothek mit Flyern

Getarnt als "Informations-Flyer" hat in der Nacht auf Dienstag offenbar die Gruppe "Studenten stehen auf - München" das Gebiet um die Bogenhausener Stadtteilbibliothek mit Plakaten gegen die Lesung beklebt. Wie aus den sozialen Medien erkennbar ist, hat sich die kleine Münchner Gruppe während der Coronazeit formiert und sich in erster Linie gegen die Impfung positioniert. Sie ist vermehrt auch als Teilnehmerin an den Protestkundgebungen der Coronaleugner-Szene rund um "München steht auf" aufgefallen.

Eine Gruppe "homophober Schwurblerstudentinnen und Studenten" habe die Bibliothek und die Umgebung "mit ihren Hassflyern zugekleistert", schreibt der Stadtteilpolitiker der Grünen Andreas Voßeler auf Instagram. Nach eigenen Angaben haben er und zwei Parteikollegen die Gruppe verfolgt und die Polizei gerufen.

Die hat nach Angaben von Voßeler die Gruppe festgesetzt und angezeigt wegen Sachbeschädigung. Die Polizei hat das gegenüber der AZ noch nicht bestätigt.

Draglesung am Dienstag: Kurzfristig doch mit Presse

Ursprünglich hatte die Stadtbibliothek keine Pressevertreter in der Lesung zulassen wollen. Eine Anfrage der AZ, die gerne einen Reporter in die Stadtbibliothek entsandt hätte, wurde abschlägig beschieden. Man lasse grundsätzlich keine Presse zu, um den Familien und Kindern einen geschützten Raum zu bieten, verteidigte die Stadtbibliothek das sehr unübliche Vorgehen, Presse bei einer umstrittenen öffentlichen Veranstaltung auszuschließen.

Nach Protesten: Stadtbibliothek lässt Pressevertreter bei Dragqueen-Lesung zu

Nach Protesten machte die Stadtbibliothek am Montagabend eine Kehrtwende. Sie teilte mit: "Der Zugang zum eigentlichen Veranstaltungsraum ist nach wie vor Eltern und Kindern vorbehalten. Aber wir übertragen die Lesung in einen weiteren Raum in der Bibliothek."

Draußen wollen nicht nur Gegner, sondern auch Befürworter der Veranstaltung demonstrieren. So veranstaltet der Verein "München ist bunt" ab 15.30 Uhr eine Kundgebung vor der Stadtbibliothek. "Wir fordern ein Ende der Hetzkampagne gegen die geplante Drag-Lesung in München", teilten die Organisatoren auf Instagram mit.

Der Vereinsvorsitzende von "München ist bunt", Micky Wenngatz, ergänzt: "Es geht bei dieser Lesung ganz klar darum, Kindern und Jugendlichen zu zeigen, dass queere Menschen völlig selbstverständlich Teil unserer Gesellschaft sind. Die mit Sexualisierungen und queerfeindlichen Aussagen befeuerte Hetzkampagne Rechter ist unsäglich." Er dankte der Stadtbibliothek, die angesichts der öffentlichen Debatten Haltung zeige.