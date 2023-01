"Völlig unverhältnismäßig": Wirtschaftsverband kritisiert Diesel-Fahrverbot in München

Das bald eintretende Diesel-Fahrverbot könne dem Wirtschaftsstandort München schaden, warnt die Vereinigung. "Das Diesel-Fahrverbot ist völlig unverhältnismäßig."

Ab dem 1. Februar gilt in München die erste Stufe des Dieselfahrverbots.

München - Kommende Woche tritt in München die erste Stufe des Diesel-Fahrverbots in Kraft. Immer wieder gibt es Kritik an der Maßnahme, zuletzt sprach sich die FDP erneut dagegen aus und forderte eine Aussetzung.

Auch die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) ist gegen das Verbot und warnte am Donnerstag vor möglichen Schäden für den Wirtschaftsstandort München. "Eine Metropole kann nur mit uneingeschränktem Zugang des Wirtschaftsverkehrs in die Stadt funktionieren", erklärt Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. "Gleichzeitig kann die Verbesserung der Luftqualität auch ohne zusätzliche Verkehrsbeschränkungen erreicht werden."

vbw fordert andere Maßnahmen

Statt das Diesel-Verbot einzuführen, solle der öffentliche Nahverkehr so schnell wie möglich ausgebaut werden und "auch bei der Rad-Infrastruktur können durch innerstädtische Verbindungen und Schnellwege zwischen dem Umland und der Stadt Entlastungen geschaffen werden".

vbw: Luft in München hat sich kontinuierlich verbessert

Die Ausnahmen für Anwohner und Handwerker findet die vbw nicht ausreichend, da sie ab 2024 wegfallen könnten. Brossardt: "Das gilt es unbedingt zu vermeiden. [...] Ein vollständiges Diesel-Fahrverbot würde für die meisten Gewerbetreibenden eine Neuanschaffung ihres Fuhrparks bedeuten. Ein für viele nicht zu stemmender Aufwand."

Die Luftwerte in München hätten sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert, was zeige, dass sich die bereits ergriffenen Schritte auszahlen. Eine weitere Verbesserung sei durch Maßnahmen wie Luftreinigungsanlagen, die derzeit erprobt werden, zu erwarten: "Das Dieselfahrverbot ist daher völlig unverhältnismäßig."