"Verschwörungsideologe" Ganser im Circus Krone: Familie Lacey-Krone distanziert sich

Mit seiner erfolgreichen Vortragsreihe "Warum ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen?" gastiert der Schweizer Daniele Ganser am Donnerstag im Circus Krone. Der Auftritt stößt auf heftigen Widerstand. Kurios: Die Familie Lacey-Krone lässt "juristisch prüfen, ob eine Unterbindung dieser Veranstaltung möglich wäre". Die Hintergründe.

Dr. phil. Daniele Ganser bei seinem Vortrag zum Krieg in der Ukraine in der Dortmunder Westfalenhalle.

München - Wie zuletzt schon die Westfalenhalle in Dortmund oder das Stadtcasino in Basel füllt Daniele Ganser mit seiner Vortragsreihe "Warum ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen?" auch den Circus Krone: Die Veranstaltung am kommenden Donnerstag (11. Mai, 20 Uhr) ist mit rund 4.500 Zuschauern ausverkauft.

Daniele Ganser: Friedensforscher oder Verschwörungstheoretiker?

So groß das Interesse ist, so laut ist auch die Kritik daran: Die Fachinformationsstelle Rechtsextremismus München ("Firm") stuft den 50-Jährigen "als einen der einflussreichsten Vorredner der deutschsprachigen verschwörungsideologischen Szene ein".

Familie Lacey-Krone: Mitarbeiter entschied "eigenständig" über Ganser-Auftritt

"Firm" befasst sich mit Aktionen und Themen der extremen Rechten im Raum München, und teilt mit: "Er ist ein wichtiger Stichwortgeber und Lieferant von Verschwörungserzählungen –auch für ihren extrem rechten Teil."

Für Irritationen sorgt in diesem Zusammenhang die Antwort des Circus Krone auf eine Anfrage der AZ. "Die Familie Lacey-Krone, die sich zur Zeit auf Tournee befindet, ist über die Vermietung des Circus Krone Baus für einen Auftritt von Herrn Ganser nicht informiert worden. Die Entscheidung hierüber hat ein Mitarbeiter, der für die Vermietung der Halle in Zeiten verantwortlich zeichnet, in denen sich der Circus auf Tournee befindet, eigenständig getroffen", heißt es am Dienstag in dem entsprechenden Statement.

Circus-Krone-Mitarbeiter: "Die Leute sollen mal nicht so aufschreien"

Das Portal "t-online.de" hatte mit Georg Klötzing – er wird auf der Circus-Krone-Website des Zirkus unter anderem im Team von "Mandana – Stars in der Manege" geführt – einen für Tourneeplanung Verantwortlichen zitiert: "Die Leute sollen mal nicht so aufschreien."

Man müsse sich vor einer Veranstaltung informieren. Doch prinzipiell könne jeder "in diesem Land" seine Meinung kundtun.

Familie Lacey-Krone geht juristisch gegen Ganser-Veranstaltung vor

Man sei bereits im Vorfeld auf die Behörden zugegangen, habe unter anderem Kontakt zur Polizei und zum Kreisverwaltungsreferat (KVR) aufgenommen. Einwände gegen den Ganser-Auftritt habe es da nicht gegeben: "Da hätte die Stadt reagieren müssen – ich bitte da um Verständnis."



Die Familie Lacey-Krone erklärt dazu: "Der Circus Krone fungiert hierbei nicht etwa als Veranstalter, veräußert also auch keine Tickets, sondern soll lediglich den Circus-Bau zur Verfügung stellen. Die Familie Lacey-Krone legt Wert auf die Feststellung, dass sie sich mit den Anschauungen des Herrn Ganser ausdrücklich nicht gemein macht. Derzeit lässt die Familie daher juristisch prüfen, ob eine Unterbindung dieser Veranstaltung möglich wäre."

Ticketportal: "In seinen Vorträgen geht es Dr. Ganser hauptsächlich um den Weltfrieden"

Der Schweizer Daniele Ganser wurde im Vorfeld als auf internationale Zeitgeschichte seit 1945 spezialisierter Historiker und Friedensforscher angekündigt, Schwerpunkte seiner Arbeit sind demnach Friedensforschung, Geostrategie, verdeckte Kriegsführung, US-Imperialismus, Ressourcenkämpfe, Energiesysteme und Wirtschaftspolitik.

"In seinen Vorträgen geht es Dr. Ganser hauptsächlich um den Weltfrieden, denn der Frieden ist die Basis einer gesunden Entwicklung in jedem Land, in jeder Gemeinschaft und eben auch in der Familie", heißt es in der Ankündigung des Ticketportals.

Anne Wild: Daniele Ganser ein "Verschwörungsideologe"

Die demokratische Stadtgesellschaft müsse genau hinsehen, "wenn ein Verschwörungsideologe wie Daniele Ganser" in München auftrete und seine Erzählungen verbreite, erklärte "Firm"-Leiterin Anne Wild: "Es ist unverständlich und gefährlich, wenn ihm für seinen Auftritt im Circus Krone eine große Bühne geboten wird, als ob es sich um einen ganz alltäglichen Redner handelte."

"München ist bunt" fordert Absage der Ganser-Veranstaltung

"München ist bunt" plädiert für eine Absage der Veranstaltung: "Wir kritisieren entschieden, dass Daniele Gansers Verschwörungstheorien am 11. Mai im Circus Krone Bau eine Bühne geboten wird und fordern die Verantwortlichen auf, die Veranstaltung abzusagen!", heißt es in einem Facebook-Post des gemeinnützigen Vereins, der sich gegen Rassismus und Menschenverachtung sowie für eine demokratische, tolerante Gesellschaft einsetzt.

Und: "München widerspricht Daniele Gansers verschwörungsideologischen und antisemitischen Aussagen." Klar ist: In Hannover konnte der Ganser-Auftritt trotz vieler Proteste und kritischer Stimmen nicht verhindert werden, auch in Nürnberg und Dortmund scheiterten diese Vorhaben.

"Firm" argumentiert, Ganser sei ein langjähriger Stichwortgeber der verschwörungsideologischen Szene, dessen Erzählungen zu Themen wie den Terroranschlägen des 11. September 2001, der Corona-Pandemie, der Nato und der US-amerikanischen Außenpolitik weite Verbreitung finden würden.

Ganser relativierte bereits den Holocaust und Russlands Krieg gegen die Ukraine

Beispiele hierfür seien NS-Vergleiche in der Corona-Pandemie, wie etwa, dass Ungeimpfte behandelt würden wie Juden im Dritten Reich und andere Holocaust-Relativierungen.

Außerdem relativiere Ganser den russischen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine, indem er behaupte, Schuld am Krieg seien die USA und die Nato; unter anderem durch die Osterweiterung.

Daniele Ganser sei in rechtsextremen Medien wie dem Magazin Compact vertreten, seine Auftritte seien laut Demokratieforschern gefährlich, da sie falsche Theorien sowohl in Bezug auf die Covid-Pandemie, als auch die NS-Diktatur und den Holocaust, aber auch den Krieg Russlands gegen die Ukraine verbreiteten.

Daniele Ganser: Fehlende Expertise im Bereich osteuropäischer Geschichte

So weisen Experten auf die Gansers fehlende Expertise im Bereich osteuropäischer Geschichte hin. Er habe sich nie intensiver mit der Ukraine oder mit Russland beschäftigt und er verfüge nicht über entsprechende Landes- oder Sprachkenntnisse, sagt Frithjof Benjamin Schenk.

"Dennoch wird er oft als Osteuropaexperte wahrgenommen", wird der Professor für Osteuropäische Geschichte an der Universität Basel bei "tagesschau.de" zitiert.

Anne Wild: Münchner sollten Gansers Inszenierung kritisch hinterfragen

Ganser wirbt als Gründer und Leiter des Swiss Institute for Peace and Energy Research (SIPER) in Basel für seine Vorträge. Das Institut untersucht demnach, ob es möglich wäre, die Energieversorgung zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien umzustellen und Konflikte ohne Gewalt zu lösen.

Besonders sichtbar sei Daniele Ganser zuletzt mit einem eingespielten Video-Grußwort im Rahmen einer Demonstration gegen die Sicherheitskonferenz am 18. Februar gewesen, erinnert die Fachinformationsstelle Rechtsextremismus München: "Mehrere Tausend Teilnehmende folgten dem Aufruf eines Bündnisses um die örtliche verschwörungsideologische Organisation 'München steht auf' und jubelten Ganser auf dem Königsplatz zu."

Die Verantwortlichen würden Ganser mit solchen Veranstaltungen helfen, seine Verschwörungserzählungen zu normalisieren, argumentiert Anne Wild: "Anstatt Daniele Ganser zu hofieren, sollten die Münchner dessen Inszenierung kritisch hinterfragen und sich konsequent von Verschwörungsideologien abgrenzen."