Verschäfte Corona-Regeln wegen Omikron: Das gilt in München und Bayern um Weihnachten

Bund und Länder haben die Corona-Regen wieder verschärft. Die neuen Maßnahmen gelten ab dem 28. Dezember. Die AZ hat die aktuellen Maßnahmen zusammengefasst.

München - Die Corona-Regeln in ganz Deutschland sind am 21. Dezember nochmals verschärft worden, die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) hat weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie beschlossen, um die fünfte Welle und die Gefahr durch Omikron so lange wie möglich abzuschwächen.

In Bayern herrschten bereits seit einiger Zeit strengere Regeln. Die Corona-Regeln in München und im Freistaat im Überblick:

2G, 2G+, 3G und 3G+

In Bayern gilt flächendeckend die 2G- oder sogar 2G+-Regelung: Wer nicht vollständig gegen Corona geimpft oder von der Krankheit genesen ist, erhält kaum noch Zutritt zu Veranstaltungen und Einrichtungen.

Die 2G-Regel gilt unter anderem für Gastronomie (innen und außen) und Beherbergungsbetriebe, körpernahe Dienstleistungen (z.B. Friseur) sowie für Hoch-, Musik- und Fahrschulen. 2G+ gilt in Indoor-Freizeiteinrichtungen sowie bei Kulturveranstaltungen. Eine Lockerung, die seit dem 14. Dezember gilt: Als Geboosteter muss man sich nicht mehr zusätzlich testen lassen, dies gilt ab dem 15. Tag nach der Auffrischungs-Impfung.

Zudem soll 2G+ nur noch dort gelten, wo sich hauptsächlich in Innenräumen aufgehalten wird. Für den Besuch von Zoos und Freizeitparks sowie von öffentlichen und privaten Veranstaltungen unter freiem Himmel fallen die ergänzenden Tests dann weg, dann gilt also wieder 2G. Die Lockerungen gelten für den Besuch von Sportstätten unter freiem Himmel zur eigenen sportlichen Betätigung (für Zuschauer von Sportveranstaltungen gilt weiterhin 2G+), für öffentliche und private Veranstaltungen mit Ausnahme von Sport- und Kulturveranstaltungen.

Auch im Handel gilt seit dem 8. Dezember die 2G-Regel, inklusive Personenbegrenzung pro Quadratmeter. Ausgenommen von der 2G-Regel im Handel sind Geschäfte des "täglichen Bedarfs", also beispielsweise Supermärkte, Drogerien und Apotheken.

Geschäfte des täglichen Bedarfs: Hier gilt kein 2G Ab 8. Dezember gilt in Bayern, dass nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zu Geschäften haben, die nicht der Deckung des täglichen Bedarfs gelten. Ausnahmen bestehen laut Kabinett - in Anlehnung an die "Bundesnotbremse" - für: den Lebensmittelhandel einschließlich der Direktvermarktung

Getränkemärkte

Reformhäuser

Babyfachmärkte

Apotheken

Sanitätshäuser

Drogerien

Optiker

Hörakustiker

Tankstellen

Stellen des Zeitungsverkaufs

Buchhandlungen

Blumenfachgeschäfte

Tierbedarfsmärkte

Futtermittelmärkte

Bau- und Gartenmärkte (auch der Weihnachtsbaumverkauf)

den Großhandel

Am Arbeitsplatz gilt weiterhin 3G. Ungeimpfte müssen jedoch mehrmals pro Woche einen Corona-Test machen.

2G, 2G+, 3G, 3G+: Was bedeuten die Corona-Regeln? 2G: Geimpft oder genesen. Getestete Personen erhalten keinen Zutritt. Als Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden.

Geimpft oder genesen. Getestete Personen erhalten keinen Zutritt. Als Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden. 2G+: Geimpft oder genesen. Zusätzlich muss ein negativer Corona-Test vorgezeigt werden.

Geimpft oder genesen. Zusätzlich muss ein negativer Corona-Test vorgezeigt werden. 3G: Geimpft, genesen oder getestet. PCR-Test darf maximal 48 Stunden alt sein, Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein. Als sonstiger Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden.

Geimpft, genesen oder getestet. PCR-Test darf maximal 48 Stunden alt sein, Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein. Als sonstiger Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden. 3G+: Geimpft, genesen oder getestet. Nur PCR-Test erlaubt (maximal 48 Stunden alt), ein Schnelltest ist nicht zulässig. Als sonstiger Nachweis muss ein gültiges Impf- bzw. Genesenenzertifikat vorgelegt werden.

FFP2-Maskenpflicht

In Bayern gilt die FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen – auch in Bereichen, wo die 2G- und 2G+-Regel greifen. Ausnahmen: Der eigene Platz in der Gastronomie. Auch im ÖPNV und Fernverkehr muss weiterhin eine Maske getragen werden. Unter freiem Himmel entfällt die Maskenpflicht grundsätzlich, Ausnahme sind hier größere Veranstaltungen.

Kontaktbeschränkungen

Bund und Länder haben sich auf strenge Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene geeinigt. Ab dem 28. Dezember dürfen sich nur noch maximal zehn Personen treffen. Damit soll vor allem größeren Silvesterpartys entgegengewirkt werden.

Weiter gilt: Sobald es bei einem Treffen im privaten oder öffentlichen Raum mindestens eine ungeimpfte Person gibt, darf sich ein Haushalt mit maximal zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Kinder unter 14 Jahren sind von der Regelung ausgenommen. Auch in Bayern gilt diese Regel künftig.

Schulen und Kitas bleiben geöffnet

Bayerns Schüler und Schülerinnen werden nicht mehr in den Wechselunterricht geschickt, geöffnete Schulen haben weiterhin höchste Priorität. Die Maskenpflicht am Platz wird auf unbestimmte Zeit verlängert. Sobald es Infektionen in einer Klasse gibt, sollen alle Schüler jeden Tag getestet werden.

Auch Kitas sollen weiterhin geöffnet bleiben, in den meisten Fällen werden feste Gruppen eingerichtet. In den Kitas sollen drei Mal pro Woche getestet werden. Die Staatsregierung berät aktuell über eine Testpflicht für Kita-Kinder.

Kapazitätsbeschränkungen bei Veranstaltungen - Geisterspiele beim Fußball

In Bayern gibt es Kapazitätsbeschränkungen bei Veranstaltungen. Im Kulturbereich ist nur noch eine Auslastung von maximal 25 Prozent erlaubt, zudem gilt dort die 2G+-Regel. Die verschärften Maßnahmen betreffen unter anderem Opern, Theater und Konzerte.

Bei Sportveranstaltungen gibt es nun eine Verschärfung: Bei Veranstaltungen des "Profisports für überregionale Ligen", wie Ministerpräsident Markus Söder sagte, sind bereits ab dem 4. Dezember keine Zuschauer mehr zugelassen. Beim Fußball kommt es also vorerst zu Geisterspielen! Hier sind die Regelungen strenger als von der MPK beschlossen: Bund und Länder hatten sich auf maximal 15.000 Zuschauer in Stadien geeinigt, Bayern schärft hier nun nach.

Sämtliche Weihnachts- und Christkindlmärkte in Bayern wurden abgesagt.

Nachtleben: Clubs und Diskotheken sind geschlossen

Clubs und Diskotheken durften in Bayern seit dem 1. Oktober wieder öffnen – mittlerweile mussten sie wieder ausnahmslos schließen! Das Nachtleben wurde in Bayern komplett heruntergefahren, das betrifft neben Clubs und Diskotheken auch reine Schankwirtschaften, also Bars. Die Regelung galt zunächst bis zum 15. Dezember, wurde aber bis zum 12. Januar verlängert.

Auch hier war Bayern zunächst strenger als der Bund, doch ab dem 28. Dezember müssen alle Bars und Clubs in Deutschland schließen.

Alkoholverbot in der Münchner Innenstadt

Seit 8. Dezember gilt in weiten Teilen der Münchner Innenstadt wieder ein Alkoholverbot. In der Fußgängerzone sowie auf dem Viktualienmarkt darf täglich von 11 bis 23 Uhr kein Alkohol konsumiert werden. An Silvester und Neujahr gilt das Verbot zudem durchgehend von 31. Dezember, 11 Uhr, bis 1. Januar, 23 Uhr.

Gastronomie und Handel

Die coronabedingte Sperrstunde in der Gastronomie wird wieder eingeführt – künftig ist bereits um 22 Uhr Schluss! Nur an Silvester gibt es keine Sperrstunde.

Die 2G-Regelung gilt dann auch für die Außengastronomie. Kommunen können laut Söder in eigenem Ermessen Alkoholverbote für publikumsträchtige Plätze einführen.

Im Handel gibt es wieder Besucherbeschränkungen nach Quadratmetern: Im Normalfall sind zehn Quadratmeter pro Kunde vorgesehen, in Corona-Hotspots (7-Tage-Inzidenz über 1.000) sind es 20 Quadratmeter.

Feuerwerksverbot an Silvester

An Silvester herrscht ein Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern, darauf haben sich Bund und Länder geeinigt. Zudem gilt in Bayern ein An- und Versammlungsverbot auf öffentlichen Plätzen. Die Kommunen sollen zusätzlich - "soweit rechtlich möglich" - ein Feuerwerksverbot auf öffentlichen Plätzen erlassen.

Lockdown in Corona-Hotspots

Landkreise oder kreisfreie Städte, in denen die 7-Tage-Inzidenz bei über 1.000 liegt, gelten als Corona-Hotspot. Hier wird das öffentliche Leben größtenteils komplett heruntergefahren – unter anderem haben dann Gastronomie, Hotels, körpernahe Dienstleistungen sowie Sport- und Kulturstätten geschlossen. Sämtliche Veranstaltungen werden untersagt. Schulen und Kitas bleiben jedoch weiterhin geöffnet, ebenso wie der Handel.

Hospitalisierungsrate

Mittlerweile wurden neue Schwellenwerte im Kampf gegen die vierte Corona-Welle festgelegt. Demnach gibt es drei Stufen mit jeweils weitergehenden Beschränkungen.

Orientierungsgröße ist demnach die für das jeweilige Bundesland ausgewiesene Hospitalisierungsrate. Dafür erfasst das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldete Krankenhausaufnahmen von Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner in einem Sieben-Tage-Zeitraum. Ein Überblick über die Maßnahmen beim Überschreiten eines Schwellenwerts:

Hospitalisierungsrate: Schwellenwerte und Maßnahmen Schwellenwert 3 überschritten: Flächendeckende 2G-Regelung (Zugang nur für Geimpfte und Genesene) etwa zu Veranstaltungen und der Gastronomie – sofern nicht schon geschehen.

Flächendeckende 2G-Regelung (Zugang nur für Geimpfte und Genesene) etwa zu Veranstaltungen und der Gastronomie – sofern nicht schon geschehen. Schwellenwert 6 überschritten: Zusätzlich 2G+-Regelung (Zugang nur für Geimpfte und Genesene mit zusätzlichem negativen Test) in bestimmten Einrichtungen sowie weitere Maßnahmen.

Zusätzlich 2G+-Regelung (Zugang nur für Geimpfte und Genesene mit zusätzlichem negativen Test) in bestimmten Einrichtungen sowie weitere Maßnahmen. Schwellenwert 9 überschritten: Länder sollen von weitergehenden Beschränkungen Gebrauch machen. Unter anderem Kontaktbeschränkungen sowie Einschränkungen und Verbote von Veranstaltungen.

Die Hospitalisierungsinzidenz in Bayern liegt aktuell bei 4,6 (Stand: 21. Dezember).