Unterföhring: Versuchte Vergewaltigung durch unbekannten Täter

Eine 25-jährige Frau ist in der Nähe des S-Bahnhofs Unterföhring verfolgt, gepackt und auf den Boden geworfen worden. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

München - Vor Ort gab die 25-Jährige mit Wohnsitz Landkreis München an, aus der Innenstadt mit der S-Bahn in Unterföhring angekommen zu sein. Bereits am Bahnhof bemerkte sie einen ihr unbekannten Mann, dieser folgte ihr auf ihrem Fußweg. Schließlich gab sie an, er habe sie auf Englisch angesprochen, sie daraufhin gepackt, auf den Boden geworfen und versucht, sie zu entkleiden.

Die 25-Jährige habe sich gewehrt und geschrien. Ein Anwohner, der die Schreie hörte und den Vorfall beobachten konnte, hatte laut vom Balkon in Richtung des Geschehens gerufen, daraufhin wählte er gegen 05:30 Uhr am 29. April den Notruf.

Versuchte Vergewaltigung in Unterföhring: Täter auf der Flucht

Der Täter floh in unbekannte Richtung. Das Kommissariat 15, zuständig für Sexualdelikte führt weitere Ermittlungen und ruft Zeugen auf die gegebenfalls was gesehen haben könnten.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

Männlich,

ca. 20 Jahre alt

ca. 1,80 m groß

mittel- bzw. westeuropäischer Typ, dunkelbraunes Haar

bekleidet mit weißem T-Shirt, heller Jeansjacke, blauer Hose,

sprach Englisch

Polizei München sucht Zeugen: Wer hat etwas beobachtet?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.