Unbekannte sprengen zwei Fahrkartenautomaten und flüchten

Ein Unbekannter oder mehrere Personen haben zwei Fahrkartenautomaten an einer S-Bahn Station in Haar (Landkreis München) gesprengt. Anschließend seien der oder die Täter in der Nacht zum Freitag mit dem erbeuteten Bargeld geflüchtet, teilte die Polizei mit.

17. März 2023 - 08:03 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Haar - Die Fahndung, bei der mehrere Einsatzkräfte und ein Hubschrauber beteiligt waren, blieb zunächst erfolglos. Mehr Details waren am Freitagmorgen noch nicht bekannt. Die Kripo ermittelt.