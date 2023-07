Wegen Bagger-Brand: Föhringer Ring ganzes Wochenende gesperrt

Unter der Isarbrücke am Föhringer Ring brennen in der Nacht auf Samstag ein Bagger und Kabelschächte. Der Schaden an der Brücke wird untersucht.

08. Juli 2023 - 12:30 Uhr | AZ

Unter der Brücke brannten ein Bagger und Kabelschächte, der Föhringer Ring ist gesperrt. (Symbolbild) © Google Street View