Unbekannte sprengen zwei Fahrkartenautomaten und flüchten

Auch eine Fahndung der Polizei nach den Automatensprengern per Helikopter bleibt erfolglos.

Am S-Bahnhof Gronsdorf wurden in der Nacht auf Freitag zwei Fahrkartenautomaten gesprengt.

Haar - Ein oder mehrere Unbekannte haben zwei Fahrkartenautomaten in Haar (Lkr. München) gesprengt. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Freitag, gegen 3.45 Uhr, an der S-Bahnstation in Gronsdorf. Anschließend flüchteten der oder die Täter mit dem erbeuteten Bargeld.

S-Bahnhof Gronsdorf: Zwei Ticketautomaten gesprengt

Direkt im Anschluss leitete die Polizei eine Fahndung ein – neben den rund 50 Beamten suchte auch ein Hubschrauber der Polizei nach den Automatensprengern.

Die beiden Automaten, die am Bahnsteig der Haltestelle standen wurden durch die Sprengung stark beschädigt. Über die Höhe des entstandenen Schadens und auch über die Höhe der Beute kann die Polizei bislang noch keine Angaben machen. Die Polizei ermittelt weiter.