Schock in Sauerlach: Mann tötet Frau und dann sich selbst – Beziehungstat

Grausiger Fund im Landkreis München: Auf einem Feldweg am Ortsrand von Sauerlach wurde eine junge Frau tot aufgefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Im Krankenhaus starb auch der schwer verletzte Tatverdächtige.

Auf einem Feldweg am Ortsrand von Sauerlach wurde eine junge Frau tot aufgefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Sauerlach - Am Samstagnachmittag hat die Polizei auf einem Feldweg in der oberbayerischen Gemeinde Sauerlach die Leiche einer jungen Frau gefunden. Gegen 14.15 Uhr wurde die Polizei per Notruf alarmiert und schickte ein Großaufgebot zum Tatort.

Sauerlach: Mann tötet Frau und dann sich selbst

Sie fand die Tote, eine 19-jährige aus Erding, und in unmittelbarer Nähe den schwer verletzten 22-jährigen Mann aus dem Raum Deggendorf. Die Polizei nennt die "Gesamtumstände" als Grund, dass sie den Mann verdächtigte, die Frau getötet zu haben. Dazu kommen offenbar Hinweise, dass er sich seine Verletzungen selbst beigebracht habe. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, er am Samstagabend verstarb.

Der Tatort: Hier hat ein Mann (22) eine Frau (19) getötet und dann sich selbst. © Thomas Gaulke

Mittlerweile konnten die Ermittler auch die mutmaßliche Tatwaffe finden, ein Taschenmesser mit einer Klingenlänge von acht Zentimetern. Die Frau hatte Stich- und Schnittverletzungen am Oberkörper, der Mann Stichverletzungen am Hals. Nach AZ-Informationen informierte der Mann selbst noch den Notruf und teilte das Tötungsdelikt selbst mit. Auch deshalb geht die Polizei derzeit nicht von einer Beteiligung Dritter aus.

Tötungsdelikt in Sauerlach: Noch viele Fragen offen

Den Beamten zufolge waren die beiden einmal ein Paar, dann aber getrennt. Es gab offenbar Hinweise, dass sie sich vor der mutmaßlichen Tat im Ort gestritten hatten. Die geschah am Ortsrand der Gemeinde im Landkreis München, in der Nähe eines Gehöfts.

Zum jetzigen Zeitpunkt seien noch viele Fragen zum Tathergang offen, teilte die Polizei mit. Sie sucht Zeugen, die am Samstagnachmittag in Sauerlach etwas beobachtet haben.