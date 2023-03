Sauerlach: Frau (55) lässt Pferde frei und ruft die Polizei an

Die Einsatzkräfte der Polizei haben die vier Tiere wieder eingefangen, die "psychisch auffällige" Frau erwartet eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

Sauerlach - In der Nacht hat eine Frau in Sauerlach im Landkreis München vier Pferde freigelassen, nun ist die 55-Jährige in einem Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung untergebracht.

Frau lässt Pferde frei: Mehrere Streifen der Polizei im Einsatz

Gegen 1.10 Uhr hatte die Frau mit Wohnsitz im Landkreis München selbst den Notruf 110 gewählt und über ihre Aktion informiert, berichtet die Polizei. Warum sie die 30 Tiere aus den Stallungen eines Pferdehofes freigelassen hat, darüber ließ sich die 55-Jährige nicht weiter aus.

Da sich in der Nähe des Pferdehofes eine Staatsstraße befindet und die Polizei aufgrund der Dunkelheit eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern und der Pferde vermeiden wollte, machten sich mehrere Streifen auf den Weg. Zudem ging eine Verkehrswarnmeldung raus.

Pferde in Sauerlach freigelassen: Frau wirkt "psychisch auffällig"

Am Ort des Geschehens trafen die Beamten eine Pferdebesitzerin an, und es stellt sich heraus, dass nicht 30 Pferde aus den Stallungen freigelassen wurden, sondern nur vier. Alle anderen Pferde befanden sich noch in den Stallungen.



Die vier freigelassenen Tiere – eines hatte sich am Huf verletzt – wurden von den Einsatzkräften eingefangen und in unmittelbarer Nähe des Pferdehofes stießen sie auch auf die Anruferin. "Die 55-Jährige konnte keine schlüssigen Angaben über ihr Handeln machen, vielmehr wirkte sie bei den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen auf die Beamten psychisch auffällig", teilte die Polizei mit.

Wegen einer möglichen Gefährdung ihrer Umwelt wurde die Frau in einem Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung untergebracht, die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs laufen.