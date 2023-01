Planegg: Frau getötet – Sohn (20) unter Mordverdacht

Am Donnerstagabend haben sich die Ereignisse überschlagen: Eine schwer verletzte Frau erlag ihren durch Gewalteinwirkung entstandenen Verletzungen, die Polizei nahm bereits wenig später einen Tatverdächtigen fest.

Die Polizei rückte am Donnerstag mit einem Großaufgebot aus. (Symbolbild)

Planegg - Die Mordkommission ermittelt und hat bereits einen Tatverdächtigen festgenommen: Am Donnerstag ist in einem Mehrfamilienhaus in Planegg im Landkreis München eine durch Gewalteinwirkung schwer verletzte Frau entdeckt worden, die später im Krankenhaus verstarb.

Polizei: "Die Verletzungen stammten augenscheinlich durch Gewalteinwirkung"

Wie die Polizei berichtet, hatten Anwohner gegen 17.45 Uhr bei der Feuerwehr und bei der Polizei eine Rauchentwicklung im Keller des Hauses gemeldet. Mehrere Streifen machten sich auf den Weg.

Während der dann folgenden Evakuierung fanden die Einsatzkräfte in einer Wohnung eine schwer verletzte, am Boden liegende Frau. "Die Verletzungen stammten dabei augenscheinlich durch Gewalteinwirkung", teilte die Polizei weiter mit.

Unbekannter Anrufer kündigt via 110 seinen Suizid an

Daher sei auch das Kommissariat 11 sofort in die weiteren Ermittlungen eingebunden worden. Die 46-jährige Frau aus dem Landkreis München kam ins Krankenhaus, erlag am Abend aber ihren schweren Verletzungen. Ein Brandherd im Keller konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Gegen 18.45 Uhr meldete sich den Angaben zufolge ein unbekannter männlicher Anrufer beim Polizeinotruf 110 und kündigte seinen Suizid an: Im Zuge umfangreicher Fahndungsmaßnahmen "unter Einbeziehung von mehr als 15 Streifen und dem Polizeihubschrauber" machten die Ermittler die gesuchte Person in der Nähe des Mehrfamilienhauses ausfindig.

Schwer verletzte Frau stirbt in der Klinik: 20-jähriger Sohn gerät unter Verdacht

Zuvor durchgeführte Ermittlungen hatten ergeben, dass es sich bei dem Anrufer um den 20-jährigen Sohn der Verstorbenen handelt, gegen den im Zusammenhang mit der Gewalteinwirkung an seiner Mutter ein Tatverdacht besteht.

Da eine Eigen- oder Fremdgefährdung bei dem 20-Jährigen nicht auszuschließen waren, brachte ihn die Polizei mit Bewachung in einem Krankenhaus unter. Das Kommissariat 11 ermittelt insbesondere im Hinblick auf Motiv und Tathintergrund.

Anmerkung der Redaktion: Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und geheilt werden. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie bei der Telefonseelsorge: 0800–111 0 111 und 0800–111 0 222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar, jeder Anruf ist kostenlos.