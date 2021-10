Mann fordert Damenunterwäsche zurück

Er hatte viel Geld für die Unterwäsche seiner Liebschaft investiert, doch nicht einmal die blieb bei ihm: Eine Frau soll nach dem Ende ihrer Beziehung Reizwäsche unterschlagen haben und hat nun ein Anzeige am Hals. Der 57-jährige Ex-Freund aus dem Landkreis Starnberg hatte am Montag Anzeige erstattet, weil seine gleichaltrige Bekannte die von ihm gekaufte Kleidung mitnahm, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau gab der Polizei zufolge an, dass die Kleidungsstücke bereits per Post auf dem Rückweg seien.

26. Oktober 2021 - 16:55 Uhr | dpa

