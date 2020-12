Mann fährt in Gegenverkehr: Frau tot, Enkelkinder verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Kreis Dachau ist eine 66-Jährige ums Leben gekommen. Ihre Enkeltöchter und ihr Mann, der am Steuer saß, erlitten schwere Verletzungen.

Bergkirchen - Die Frau wurde bei dem Unfall vermutlich sofort getötet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ihr Mann, der den Wagen fuhr, sowie die drei und fünf Jahre alten Enkeltöchter des Ehepaares erlitten schwere Verletzungen.

Enkelkinder mit Rettungshubschrauber in Klinik

Ein Rettungshubschrauber flog die Fünfjährige nach dem Unfall am Mittwochnachmittag in eine Klinik. Ihr Zustand sei kritisch. Der 68-jährige Autofahrer war auf der Bundesstraße 471 in der Nähe von Bergkirchen in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er mit dem Wagen eines 45-Jährigen zusammen. Dieser wurde leicht verletzt.

Die Straße war aufgrund der Rettungsmaßnahmen für ungefähr vier Stunden komplett gesperrt. Wieso der 68-Jährige in den Gegenverkehr geraten war, war zunächst unklar. Ein Sachverständiger soll nun die genaue Unfallursache klären.