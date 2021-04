Lkw-Unfall auf der A8 am Irschenberg: Autobahn in beide Richtungen gesperrt

Auf der A8 am Irschenberg hat sich am Freitagnachmittag ein Lkw-Unfall ereignet. Die Autobahn wurde in beide Fahrtrichtungen an der Unfallstelle komplett gesperrt.

Irschenberg – Ein Lkw-Fahrer hat am Freitagnachmittag, gegen 14 Uhr, einen Unfall auf der A8 am Irschenberg verursacht.

Wie die Polizei berichtete, verlor ein Lkw-Fahrer, der in Richtung München unterwegs war, am dortigen Gefälle aus bisher ungeklärter Ursache (vermutet wird ein geplatzter Vorderreifen an der Zugmaschine) die Kontrolle über seinen Sattelzug und kam dadurch nach links von der Fahrbahn ab. Dabei durchbrach er die Mittelleitplanke , kippte auf die Seite und blieb quer zu beiden Fahrtrichtungen liegen.

Unfall auf der A8: Lkw durchbricht Mittelleitplanke

Bei dem Crash wurde auch ein Fiat 500, der ebenfalls in Richtung München unterwegs war, vom Lkw erfasst, mitgerissen und auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Anschließend landete der Lkw auf dem Vorderteil des Fiat. Dabei zog sich die Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Traunstein leichte Verletzungen zu. Der Lkw-Fahrer blieb beim Unfall unverletzt.

Der mitgerissene Pkw erlitt Totalschaden, die Fahrerin wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. © Thomas Gaulke

Durch die Wucht des Unfalls durchbrachen Teile der Lkw-Ladung das Planendach und landeten auf der Fahrbahn. Einige Fahrzeuge, die zum Unfallzeitpunkt in Richtung Salzburg unterwegs waren, wurden durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Durch den Unfall bildeten sich in beide Richtungen kilometerlange Staus. Aufgrund der Bergungsarbeiten war die A8 an der Unfallstelle auch Stunden später in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperrung wird laut Polizei noch einige Stunden andauern (Stand: 17 Uhr).

Durch den Unfall waren beide Fahrrichtungen komplett gesperrt, der ankommende Verkehr wurde ausgeleitet. © Thomas Gaulke

Der Verkehr wurde in Richtung Salzburg an der Anschlussstelle Weyarn und in der Fahrtrichtung München an der Anschlussstelle Irschenberg abgeleitet.