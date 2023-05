Frau tot in Sauerlach gefunden: Auch Tatverdächtiger (22) tot

Grausiger Fund in Sauerlach (Landkreis München): Auf einem Feldweg am Ortsrand wurde eine junge Frau tot aufgefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Im Krankenhaus starb auch der schwer verletzte Tatverdächtige.

Auf einem Feldweg am Ortsrand von Sauerlach wurde eine junge Frau tot aufgefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Sauerlach - Am Samstagnachmittag ist auf einem Feldweg in der oberbayerischen Gemeinde Sauerlach die Leiche einer jungen Frau gefunden worden.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem Tötungsdelikt aus. Tatverdächtig ist ein junger Mann, der schwerverletzt in eine Klinik eingeliefert wurde. Wie die Polizei am Sonntag auf Nachfrage der Nachrichtenagentur "dpa" mitteilte, starb der 22-Jährige im Krankenhaus.

Tötungsdelikt in Sauerlach: Noch viele Fragen offen

Den Beamten zufolge ist die Beziehung zwischen dem Todesopfer und dem Schwerletzten noch unklar. Die mutmaßliche Tat geschah am Ortsrand der Gemeinde im Landkreis München, in der Nähe eines Gehöfts.

Derzeit laufen noch Spurensicherungsmaßnahmen der Ermittler am Tatort. Jedoch seien zum jetzigen Zeitpunkt noch viele Fragen zum Tathergang offen, teilte die Polizei mit. Auch am Sonntag waren die Hintergründe der Tat zunächst noch unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Ebenso war ungeklärt, in welcher Beziehung die beiden zueinander standen.