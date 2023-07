Brandstiftung vermutet: Föhringer Ring bis Dienstag früh gesperrt

Unter der Isarbrücke am Föhringer Ring brennen in der Nacht auf Samstag ein Bagger und Kabelschächte. Der Schaden an der Brücke wird untersucht. Schon jetzt ist klar: Der Föhringer Ring ist den gesamten Montag über gesperrt.

10. Juli 2023 - 15:05 Uhr | AZ

Autos stauen sich am Föhringer Ring. © Thomas Gaulke