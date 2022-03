Tote Hose in den Münchner Einkaufsmeilen: Besucherzahlen sinken weiter

Die Pandemie hat dem Einzelhandel inklusive Shoppingzentren schwer zugesetzt. Neue Zahlen zur Besucherfrequenz belegen wie sehr.

Im OEZ bleiben die Kunden weg. Auch in anderen Münchner Einkaufsmeilen sieht es düster aus. (Archivbild)

München - Am heftigsten hat es die Fünf Höfe getroffen: Im vergangenen Jahr sind fast 42 Prozent weniger Besucher durch das Einkaufszentrum im Herzen der Altstadt gebummelt als vor der Pandemie 2019.

Das hat eine Untersuchung des Technologie-Unternehmens "What a location" herausgefunden. Es wollte wissen, wie sehr die Pandemie den beliebtesten Shopping-Centern zugesetzt hat und die Besucherfrequenz in jeweils drei Einkaufszentren in zwölf deutschen Städten verglichen.

In München wurden außer den Fünf Höfen auch das Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) und die Pasing Arcaden unter die Lupe genommen. Als Zahlenmaterial dienten anonymisierte Mobilfunkdaten.

Besucherzahlen im OEZ um 30 Prozent eingebrochen

Auch im OEZ herrschte verglichen mit 2019 öfters gähnende Leere - sogar in Zeiten, in denen keine Beschränkungen galten. Um durchschnittlich fast 30 Prozent (-29,1 Prozent) brachen die Besucherzahlen ein. In den Pasing Arcaden waren es minus 21,5 Prozent.

Im deutschlandweiten Vergleich mussten die drei beliebtesten Münchner Einkaufszentren einen Besucherrückgang von 30,8 Prozent verschmerzen. Damit steht München an vierter Stelle des Negativrankings.

Auch in anderen Städten bleiben Kunden in Einkaufszentren weg

Noch düsterer sah es in drei anderen Städten aus: In Frankfurt gingen die Besucherzahlen um 41,4 Prozent zurück. Vor allem im Skyline Plaza blieben die Kunden weg: Mit einem Minus von 64,8 Prozent musste es 2020 und 2021 den größten Besucherrückgang verkraften. Auf Frankfurt folgen Berlin (minus 34,3 Prozent) und Stuttgart (minus 34,2).

Am wenigsten zu spüren von Shoppingfrust oder -angst war in Bremen. Die Hansestadt hat bekanntlich eine sehr hohe Impfquote. Dort hielt sich der Besucherrückgang mit einem Minus von knapp 13 Prozent sehr in Grenzen.

"Unsere Datenanalyse zeigt klar, dass sich das Einkaufsverhalten der Menschen im urbanen Raum und damit auch ihre Mobilität verändert", sagt Henning Haltinner, Chef von "What a location".

Gewinner gab es laut Untersuchung aber auch: Das Rhein-Center in Köln hat als einziges Einkaufszentrum im vergangenen Jahr sogar mehr Besucher angelockt als 2019: ein Plus von 3,6 Prozent. Warum erklärt die Untersuchung nicht.

Neubau am Waldfriedhof: Pop-up, Ateliers und Wohnungen

Das ehemalige Büro- und Ladenzentrum an der Waldfriedhofstraße Ecke Fürstenrieder Straße hat den Besitzer gewechselt. Wie der Projektentwickler Bauwerk der AZ bestätigte, hat er das 5.000 Quadratmeter große Gelände samt Baurecht von der Rock Capital Group gekauft. Diese wollte dort unter anderem Studentenwohnungen bauen.

"Wir planen nun an dieser für Sendling-Westpark so prägnanten Stelle ein neues Stadtteilquartier zu entwickeln", teilte Bauwerk-Projektleiter Alexander Sälzle der AZ mit. An dem seit sieben Jahren unbenutzten Standort sollen Eigentumswohnungen, Einzelhandel und Gastronomie entstehen. Der Branchendienst "Thomas Daily" hatte zuerst über den Verkauf berichtet.

Vorerst sollen die Gebäude bis mindestens Mitte 2022 zwischengenutzt werden: In den leerstehenden Räumlichkeiten sollen Ateliers, Co-Working-Spaces, Ausstellungs- und Bildungsräume sowie ein Pop-up-Laden entstehen.