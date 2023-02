Tickets für "Das rote Sofa" am 2. März mit OB Dieter Reiter gewinnen

Die Abendzeitung verlost 5x2 Tickets für "Das rote Sofa" am 02. März mit OB Dieter Reiter im Barocksaal des Deutschen Theaters. Thema des Abends: Was ist eigentlich (noch) Münchnerisch?

20. Februar 2023 - 06:03 Uhr

Mit wem startet man einen Gesprächs- und Diskussions-Salon, wenn es um Themen geht, die München bewegen? Natürlich mit dem Oberbürgermeister. So nimmt Dieter Reiter an unserem ersten Abend passenderweise auf dem roten Sofa im Barocksaal des Deutschen Theaters Platz. Unser erstes und spannendes Thema am 2. März ist: Der rasante Wandel Münchens und wie er stadtpolitisch gemanagt wird.

Denn München kann – bei aller Nostalgie – nicht bei "Münchner Geschichten", dem Schickimicki-"Kir Royal" oder Pumuckl im Lehel stehengeblieben sein. Was aber macht es mit einer Stadt, deren Miet- und Wohnsituation extrem angespannt ist, die gleichzeitig von allen Großstädten die meisten Dax-Konzernzentralen hat und deren Lebensqualität unter Stress gerät?

Auch der Migrationshintergrund von über 40 Prozent in der Bevölkerung macht sich natürlich bemerkbar. Was will und kann sich München also noch leisten, um sich und uns in die Zukunft zu führen? Und wie soll diese Zukunft aussehen – optisch (Hochhäuser, Grünflächen?), verkehrstechnisch (Radl gegen Autos und die Fußgänger?) oder sozial (wie schafft man Zusammenhalt und Ausgewogenheit?).

Wer den Oberbürgermeister nicht nur aus rein öffentlichen Auftritten kennt, weiß, dass er nichts beschönigt und ihn selbst diese Fragen alle umtreiben.

Hier mitmachen und Tickets für "Das rote Sofa" mit OB Reiter gewinnen Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung werden die Daten gelöscht. Damit Sie teilnehmen können, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen. Jetzt registrieren / einloggen

Datum: 2. März 2023

Thema: Was ist eigentlich (noch) Münchnerisch?

Gast: Dieter Reiter

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Barocksaal im Deutschen Theater

Verpflegung: Häppchen und Getränke inklusive

Platzvergabe: Freie Platzwahl

Tickets: Print@Home

Die Teilnahmebedingen finden Sie hier.